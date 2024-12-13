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Гохфільцен. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 13 грудня 2024, 10:10
Гохфільцен. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція
Віталій Мандзин
Getty Images

У п'ятницю, 13 грудня, в межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбудеться чоловіча спринтерська гонка.

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Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлені 112 спортсменів.

  • 30. Антон Дудченко
  • 40. Дмитро Підручний
  • 41. Богдан Цимбал
  • 70. Віталій Мандзин

Чоловічий спринт розпочнеться о 15:20 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Гохфільцені триватиме до 15 грудня включно.

Гохфільцен Кубок світу з біатлону текстова трансляція

текстова трансляція

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