Гохфільцен. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція

У п'ятницю, 13 грудня, в межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбудеться чоловіча спринтерська гонка.

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Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлені 112 спортсменів.

30. Антон Дудченко

40. Дмитро Підручний

41. Богдан Цимбал

70. Віталій Мандзин

Чоловічий спринт розпочнеться о 15:20 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Гохфільцені триватиме до 15 грудня включно.