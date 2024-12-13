Гохфільцен. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція
Віталій Мандзин
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У п'ятницю, 13 грудня, в межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбудеться чоловіча спринтерська гонка.
Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлені 112 спортсменів.
- 30. Антон Дудченко
- 40. Дмитро Підручний
- 41. Богдан Цимбал
- 70. Віталій Мандзин
Чоловічий спринт розпочнеться о 15:20 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Гохфільцені триватиме до 15 грудня включно.