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Дудченко фінішував 12-м у першому масстарті сезону Кубку світу

Денис Шаховець — 8 грудня 2024, 16:10
Дудченко фінішував 12-м у першому масстарті сезону Кубку світу
Антон Дудчеко
Getty Images

У неділю, 8 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбувся чоловічий масстарт.

У гонці виступили одразу троє українців. Найкращим у складі нашої збірної став Антон Дудченко, який завдяки ідеальній стрільбі фінішував 12-м.

Дмитро Підручний пробіг сумарно 5 кіл штрафу та посів 24 місце, а Віталія Мандзин, подолавши зайвих 600 метрів дистанції, завершив гонку 27-м.

Виграв масстарт з одним колом штрафу француз Ерік Перро. Срібним призером став ще один представник Франції Кантен Фійон Має, а закрив трійку призерів норвежець Стурла Легрейд.

Результати гонки:

  • 1. Ерік Перро (0+1+0+0) 37:12,9
  • 2. Кантен Фійон-Майє (1+1+1+0) +9,1
  • 3. Стурла Легрейд (0+1+0+1) +11,5
  • ...
  • 12. Антон Дудченко (0+0+0+0) +1:13,1
  • 24. Дмитро Підручний (1+1+1+2) +2:16,8
  • 27. Віталій Мандзин (1+1+0+2) +2:57,7
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Нагадаємо, етап Кубку світу в Контіолахті завершиться 8 грудня жіночим масстартом, який розпочнеться о 18:10.

Антон Дудченко Контіолахті Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний Віталій Мандзин

Антон Дудченко

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