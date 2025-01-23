Джима посіла 10 місце у спринті на Кубку світу в Антгольці

В італійському Антгольці жіночим спринтом на 7,5 км розпочався шостий етап Кубку світу з біатлону. У гонці взяли участь 100 біатлоністок, Україну представляти 5 спортсменок.

Найкращою у складі української збірної стала Юлія Джима, яка закрила всі 10 мішеней та посіла 10 місце, програвши переможниці гонки 51,2 секунди.

Також ідеально відпрацювала на вогневих рубежах Христина Дмитренко, проте вона була повільнішою на лижні й показала 24-й результат на фініші.

Олена Городна, Ірина Петренко та Анастасія Меркушина не змогли уникнути зайвих метрів дистанції, через що розташувалися в підсумковому протоколі за межами залікової зони.

Золоту медаль виграла француженка Лу Жанмонно, яка поєднала ідеальну стрільбу з одним із найкращих лижним ходом. Компанію їй на п'єдесталі пошани склали німкені Селіна Гротіан та Франциска Пройс.

Кубок світу. Антгольц. Жіночий спринт

1. Лу Жанмонно (Франція, 0+0) 21:09,5

2. Селіна Гротіан (Німеччина, 0+0) +7,2

3. Франциска Пройс (Німеччина, 0+0) +16,7

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10. Юлія Джима (Україна, 0+0) +51,2

24. Христина Дмитренко (Україна, 0+0) +1:31,0

49. Олена Городна (Україна, 0+1) +2:09,9

55. Ірина Петренко (Україна, 0+1) +2:17,8

80. Анастасія Меркушина (Україна, 3+1) +3:32,1

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Далі у програмі етапу Кубку світу в Антгольці чоловічий спринт, який відбудеться у п'ятницю, 24 січня. Початок о 15:30 за Києвом.