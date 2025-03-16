Поклюка. Одиночна змішана естафета: текстова трансляція
Getty Images
У неділю, 16 березня, в межах восьмого етапу Кубку світу з біатлону у словенській Поклюці відбудеться одиночна змішана естафета.
Напередодні Україна визначила склад на сінгл-мікст у передостанньому етапі Кубку світу в сезоні.
- 10-1. Христина Дмитренко
- 10-2. Дмитро Підручний
Початок одиночної змішаної естафети запланований на 13:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Поклюці триватиме до 16 березня включно. Завершиться етап змішаної естафетою.