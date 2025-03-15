Поклюка. Жіночий масстарт. ОНЛАЙН
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У суботу, 15 березня, в межах восьмого етапу Кубку світу з біатлону у словенській Поклюці відбудеться жіночий масстарт.
Україну в гонці представлять троє біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлені 30 спортсменок.
- 16. Юлія Джима
- 27. Олена Городна
- 30. Христина Дмитренко
Початок жіночого масстарту запланований на 14:35 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
14:52. Джима вийшла на третє коло 20-ю, +55,5. Дмитренко 21-ша, +1:06,7.
14:51. Друга стрільба: Дмитренко не закриває одну мішень, Джима чисто!
14:45. Дмитренко на другому колі поки 14-та, +24,2 від Жанмонно.
14:43. Перша стрільба: Джима та Дмитренко чисто, Городна вирушила на коло штрафу.
14:37. На розгоні Джима 20-та, +9,7 від німкені Франциски Пройс.
Гонка розпочалася!
Нагадаємо, етап Кубку світу в Поклюці триватиме до 16 березня включно.