Фантастична Городна, "аккорд" від Фака і хвороба Бо. Підсумки етапу в Поклюці

Біатлонний сезон добігає свого завершення. У неділю, 16 березня, в словенській Поклюці закінчився передостанній етап Кубку світу. "Чемпіон" традиційно підбиває підсумки етапу та згадує найцікавіші моменти.

19 чи 20?

Після "бронзи" чоловічої команди на минулому етапі вболівальники збірної України з біатлону відчули певне полегшення, якщо можна так сказати, тому всі наступні досягнення українців сприймаються як перемоги, якими б вони не були.

На словенському етапі Олена Городна в короткій індивідуальній гонці показала найкращий результат у кар'єрі на дорослих змаганнях, закривши 20 мішеней з 20-ти. Точна стрільба дозволила Олені фінішувати на 13-й позиції, що додало їй можливість виступити в гонці з масовим стартом! Емоції Олени треба було бачити.

Другий "респект" етапу відправляється словенці Анні-Марії Лампич. Улюблениця біатлонних коментаторів у Поклюці перевершила саму себе, вперше в кар’єрі закривши 19 мішеней з 20-ти, що дозволило їй виграти "бронзу" етапу Кубку світу в масстарті! Це перша в кар'єрі медаль на професійному рівні в гонці з більш ніж десятьма мішенями. Та й в принципі, це всього друга медаль в кар'єрі. Перша була в Ансі в грудні 2024 року, в спринті, і також "бронза". Окремо зазначимо, що в тій гонці Юлія Джима стала четвертою, програвши Лампич менш ніж шість секунд...

І не перестаємо "окремо зазначати" цього разу про болгарку Мілену Тодорову, яка ще більш несподівано, ніж Лампич, завоювала "срібло" в масстарті! Це найкращий результат в кар'єрі для болгарської біатлоністки; до цього найкращим її досягненням була "бронза" в спринті в Обергофі в січні. Дві медалі за сезон – чудовий результат для Тодорової.

Прикра втрата

На превеликий жаль багатьох вболівальників біатлону, "крон-принц", як його називали за часів Уле-Айнара Бйорндалена, Йоґаннес Бо, захворів перед етапом у Поклюці й не зумів показати свої найкращі якості.

Йоганнес Бо Getty Images

Молодший з братів Бо виступив лише в короткій "індивідуалці", де з одним промахом програв майже дві хвилини переможцю! Зважаючи на те, що у цій гонці за одну хибу нараховували 45 секунд, виступ Бо можна назвати провальним. Звісно, хвороба дала про себе знати. На масстарт Йоґаннес вже не вийшов… Легрейд у короткій індивідуалці став другим і ще більше закріпився на першому рядку загального заліку. Після завершення етапу в Поклюці Легрейд виграв понад сотні очок у чинної легенди біатлону!

Ще є порох у порохівницях!

Продовжуючи тему "індивідуалки", не можна пройти осторонь просто фантастичної перемоги Якова Фака в цій гонці! Словенський біатлоніст у 37 років закрив 20 з 20 мішеней та виграв індивідуальну гонку на очах у вболівальників на домашній арені! Більш нереальний результат важко уявити, не кажучи вже про те, щоб його повторити!

Чотири "чистих" вогневих рубежі та перше місце з більше ніж півхвилинним гандикапом – браво! Востаннє Яков Фак перемагав у гонці… десять років тому! У сезоні 2014/15 словенець виграв масстарт, який проходив у країні, де краще б не існувало.

"Враховуючи, що я вже не молодий, і конкурувати з іншими, особливо коли я вже сімейна людина, не так легко, можу надзвичайно пишатися цією перемогою", – сказав Яков Фак в інтерв'ю місцевим ЗМІ.

Яков Фак Getty Images

Також словенець додав, що закінчує кар'єру… у Поклюці. В наступному сезоні словенський етап не входить до календаря, тому Фак вирішив оголосити про це зараз, отримавши частину почестей вже тепер, але, згідно зі словенськими ЗМІ, біатлоніст все ж виступить в наступному сезоні та на Олімпіаді.

Швидкостріл етапу

Тут коротко, як і сама стрільба. Норвежець Мартін Ульдаль в одиничній змішаній естафеті відпрацював вогневий рубіж за 12,5 секунди! Кажуть, що це найшвидша стрільба в історії!

Що по Глобусах?

У чоловічій частині гонки інтрига вже померла. Стурла Легрейд виграв 104 очки у хворіючого Йоґаннеса, тому тут питань немає. А от у жіночій частині вся розв'язка ще попереду, що не може не тішити. Німкеня Франциска Пройс виграла лише 20 очок у Лу Жанмонно, і вже наприкінці наступного тижня на нас чекає неймовірна розв'язка!

На цьому етапі Пройс була п'ятою та третьою, а Лу – першою в масстарті та сьомою в "індивідуалці", тому вся боротьба ще попереду!

Щодо малих кришталевих глобусів, то Легрейд став найкращим у чоловічих індивідуальних гонках, а Жанмонно – в жіночих. Єдиним з українців у топ-20 став Віталій Мандзин, який набрав 62 очки.

Стурла Легрейд Getty Images

У заліку змішаних естафет Україна завершила сезон 2024/25 на 10-й позиції. Перемогу в боротьбі за малий кришталевий глобус здобула команда Швеції, яка "поцупила" трофей у Франції.

У Кубку націй обидві збірні (чоловіча та жіноча) посідають восьме місце, і можна сказати, завдання на сезон виконане. Чоловіча команда повернулася в топ-10 (якщо не буде форс-мажорів), жіноча також зберегла свою позицію в порівнянні з минулим роком.

Що далі?

Останній, 9-й етап Кубку світу сезону-2024/25 пройде з 21 по 23 березня у норвезькому Голменколлені. У змагальній програмі заплановані спринти, гонки переслідування та масстарти.