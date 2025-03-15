Поклюка. Підручний посів 13 місце в масстарті

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний фінішував 13-м у чоловічому масстарті на восьмому етапі Кубку світу, що проходить у словенській Поклюці.

33-річний українець перші три вогневі рубежі пройшов без промахів і претендував на участь у квітковій церемонії, проте все ж заробив коло штрафу на останній стрільбі.

Виграв гонку француз Ерік Перро, який у фінішному спурті вирвав перемогу у свого земляка Кантена Фійона Має. Лідер загального заліку Стурла Легрейд із Норвегії задовольнився бронзою.

Кубок світу. Поклюка. Чоловічий масстарт

1. Ерік Перро (Франція, 0+0+0+1) 35:42,7

2. Кантен Фійон Має (Франція, 0+0+0+1) +3,1

3. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+0) +22,3

…

13. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+0+1) +1:40,3

Нагадаємо, у жіночому масстарті в Поклюці Юлія Джима з ідеальною стрільбою фінішувала 18-ю.

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У неділю, 16 березня, етап у Поклюці завершиться класичною та одиночною змішаними естафетами.