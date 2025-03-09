Грім серед ясного неба від українців та боротьба за ВКГ. Підсумки етапу в Нове-Мєсто

Після двотижневої паузи великий біатлон повернувся до змагальної програми, тож "Чемпіон" пропонує ознайомитися з традиційними підсумками етапу Кубку світу. Цього разу змагання відбувалися в чеському Нове-Мєсто, і це був сьомий етап поточного сезону.

Етап у Чехії видався класичним і включав у себе спринт, гонку переслідування та естафету. Але для спортсменів формати таких етапів не дуже зручні, адже після провалу в першій гонці втрачається мотивація на подальші змагальні дні. А цього разу додалися ще й погодні умови. У Чехію весна прийшла за календарем, тому організаторам довелося дуже сильно постаратися, аби траса відповідала належним умовам.

Серед іншого, під час спринтів вперше було двічі використано правило нового жеребкування стартових номерів, аби дозволити головним фаворитам стартувати в першій стартовій групі, поки траса ще не сильно розбита.

Зважаючи на те, що скарг від спортсменів було не так вже й багато, а вболівальникам "око тішилося", варто зазначити, що Нове-Мєсто достойно вийшло зі складної ситуації.

Традиційні невдачі та... абсолютна сенсація!

Після провального чемпіонату світу в Ленцергайде, який відбувся у лютому, представники збірної України продовжили "вражати" своїми результатами в особистих гонках і на поточному етапі Кубку світу.

Розпочався етап зі спринтів, продовжився персьютами. Але, вибачте, жодного доброго слова про цей етап сказати не можна. У чотирьох особистих гонках жоден із представників України не зумів потрапити навіть до двадцятки кращих. У спринті серед чоловіків Підручний і Мандзин показали результати наприкінці четвертого десятка, а у жінок Джима та Дмитренко посіли 24 та 25 місця, ставши єдиними представницями України в переслідуванні.

Христина Дмитренко biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Гонки переслідування не стали чимось тим, що варто згадувати у випадку представників збірної України. Чергові місця в третьому-четвертому десятку, прогресу абсолютно не видно.

Це об’єктивний підсумок особистих гонок минулого етапу в Нове-Мєсто. Ні про що. Але потім відбулася остання дисципліна – чоловіча естафета, де зійшлися зорі, Меркурій вітер та 9 березня.

Ключовим фактором був поривчастий вітер, через який сильно постраждали більшість команд, що й відкрило українцям дорогу до боротьби за бронзу. Не обійшлося, звісно, без фарту: на третьому етапі, коли німецький біатлоніст настріляв одразу три кола штрафу, наш Антон Дудченко не використав жодного запасного патрона завдяки збігу обставин.

"Мені пощастило. Я прийшов на стрільбу лежачи, і вітер був такий, як на пристрілці. Я не робив жодних поправок, ліг і відразу відстрілявся. І на стрільбі стоячи теж, коли я прийшов, якраз закінчився порив, і вітер був слабший під час моєї стрільби. Я розумів що треба скористатися цим", – розповідав Дудченко після гонки в інтерв'ю "Чемпіону".

Головним героєм став Дмитро Підручний, який на останньому етапі не лише обійшов італійця та швейцарця, а й не дозволив бронзовому призеру чемпіонату світу Філіппу Горну себе наздогнати на фінішному відрізку дистанції. Ця бронза – перша медаль збірної України за останні три сезони – від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії. Саме тому вона така несподівана, що робить її в рази ціннішою для вболівальників.

Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний ФБУ

Після чоловічої звитяги 17 місце жіночої команди в естафеті виглядає абсолютним дном. Як би не намагатися, але позитив тут важко знайти. У наступному сезоні Олімпіада, а сподівання у вболівальників не менші, аніж, прости Господи, було в Сочі. Проте реальність цього не дозволяє...

Просто нагадаємо, що біатлон після футболу – найбільш фінансований вид спорту в Україні за державний кошт. Тому результати мають бути вищими й відповідати очікуванням пересічних фанів.

А що там в інших?

Загалом, етап у Нове-Мєсто пройшов без сенсацій. На подіумах особистих гонок опинилися ті, хто й мав бути. Звісно, варто відзначити перемогу Інґрід Тандерволд, яка виграла спринт, і для неї це була перша звитяга в особистих гонках цього сезону. Про Інґрід так багато говорять, що і ми не маємо права промовчати. Після операції на серці й падіння в боротьбі за золото в естафеті на етапі в Антгольці, норвежка нарешті виграла особисту золоту медаль на етапі Кубку світу! Заслужена винагорода після всіх негараздів.

Але й далі не обійшлося без норвежців. Скандинави, як завжди, стають "хедлайнерами", однак зараз нас цікавить боротьба за Великий Кришталевий Глобус. На сьогодні тут лише два претенденти – сучасний король біатлону Йоґаннес Бо та його земляк Стурла Легрейд.

Йоганнес Бо та Стурла Легрейд Getty Images

Перед початком етапу Стурла лідирував майже у всіх рейтингах, проте особисті гонки дещо поставили претендента на місце й загострили інтригу до максимуму.

У спринті Стурла посів лише 14 місце, тоді як Йоґаннес виборов непритаманну для себе бронзу. Ту ж саму бронзу вже легенда біатлону Бо-молодший "захистив" і в персьюті, коли Легрейд фінішував "лише" п’ятим.

Після закінчення етапу в Чехії різниця між лідерами чоловічого сезону становить майже нічого – лише п’ять очок.

Дуже цікава ситуація складається і в жіночій частині змагань. Там Лу Жанмонно намагається наздогнати німкеню Франциску Пройс, яка відверто провалила етап у Чехії. Жодного потрапляння в десятку найсильніших, тоді як француженка двічі посіла четверте місце. Різниця між Пройс і Жанмонно скоротилася до 36 очок, що майже нічого не означає в контексті наступних двох етапів.

Що ж, боротьба за Великий Кришталевий Глобус у самому розпалі, а також триває боротьба за малі глобуси в індивідуальних дисциплінах. В естафетах, до речі, обидва малі глобуси, як і останні командні гонки, виграла Франція.

Тож закінчення сезону обіцяє бути максимально цікавим для вболівальників біатлону. Наступний, передостанній етап пройде з 13 по 16 березня у словенській Поклюці, де відбудуться індивідуальні гонки, змішані естафети та масстарти.