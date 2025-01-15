Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Рупольдинг. Чоловіча коротка індивідуальна гонка. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 15 січня 2025, 12:10
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Рупольдинг. Чоловіча коротка індивідуальна гонка. Текстова трансляція

У середу, 15 січня, п'ятий етап Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу розпочнеться чоловічою короткою індивідуальною гонкою.

Читайте також :
оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 105 спортсменів.

  • 20. Віталій Мандзин
  • 21. Богдан Цимбал
  • 30. Антон Дудченко
  • 54. Дмитро Підручний

Чоловіча коротка індивідуальна гонка розпочнеться о 15:10 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Рупольдингу триватиме до 19 січня включно.

Антон Дудченко Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний Рупольдинг Богдан Цимбал Віталій Мандзин текстова трансляція