Рупольдинг. Чоловіча коротка індивідуальна гонка. Текстова трансляція

У середу, 15 січня, п'ятий етап Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу розпочнеться чоловічою короткою індивідуальною гонкою.

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Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 105 спортсменів.

20. Віталій Мандзин

21. Богдан Цимбал

30. Антон Дудченко

54. Дмитро Підручний

Чоловіча коротка індивідуальна гонка розпочнеться о 15:10 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Рупольдингу триватиме до 19 січня включно.