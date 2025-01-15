Рупольдинг. Чоловіча коротка індивідуальна гонка. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У середу, 15 січня, п'ятий етап Кубку світу з біатлону в німецькому Рупольдингу розпочнеться чоловічою короткою індивідуальною гонкою.
Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 105 спортсменів.
- 20. Віталій Мандзин
- 21. Богдан Цимбал
- 30. Антон Дудченко
- 54. Дмитро Підручний
Чоловіча коротка індивідуальна гонка розпочнеться о 15:10 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Рупольдингу триватиме до 19 січня включно.