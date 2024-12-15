Україна фінішувала 12-ю у чоловічій естафеті в Гохфільцені

Другий етап Кубку світу з біатлону, що проходив в австрійському Гохфільцені, завершився чоловічою естафетою.

Україну в гонці представляли Артем Тищенко, Віталій Мандзин, Антон Дудченко та Дмитро Підручний.

Тищенко на першому етапі надто багато програв ходом. Мандзин намагався надолужити згаяне, проте заробив два кола штрафу на стрільбі стоячи.

На екваторі гонки українці вже практично не мали шансів зачепитися за чільну десятку. Як настідок, лише 12-те місце на фініші.

Золоті нагороди виграли французькі біатлоністи, норвежці змушені задовольнитися другою сходинкою п'єдесталу. Трійку призерів замкнули шведи.

Кубок світу. Гохфільцен. Чоловіча естафета

1. Франція (0+10) 1:23:04,3

2. Норвегія (1+8) +49.0

3. Швеція (1+14) +1.59.2

...

12. Україна (2+8) +4.46.4

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Далі в календарі Кубку світу з біатлону етап у французькому Ансі, який розпочнеться 19 грудня чоловічою спринтерською гонкою.