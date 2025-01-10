Перший після французів: Підручний зупинився за крок від медалі у спринті в Обергофі

У межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі відбувся чоловічий спринт, в якому взяли участь 100 спортсменів.

Капітан збірної України Дмитро Підручний закрив усі 10 мішеней та продемонстрував найкращий результат у поточному сезоні, посівши четверте місце.

Випередили 33-річного українця лише троє французьких біатлоністів. Для Підручного це найкращий виступ у спринтерських гонках на рівні Кубку світу.

Перемогу здобув Кантен Фійон Має, срібним призером став Фаб'єн Клод, а бронзову нагороду виборов Емільєн Жаклен. Останньому не завадило піднятися на п'єдестал пошани навіть коло штрафу.

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По одному промаху настріляли українці Віталій Мандин і Тарас Лесюк. Вони посіли відповідно 17-те і 34-те місця і не тільки набрали залікові бали в тотал, а й допомогли збірній України набрати хороші очки до Кубку націй.

Провалив спринт серед наших земляків лише Антон Дудченко. Зайві 450 метрів дистанції не дозволили йому навіть кваліфікуватися до суботнього переслідування.

Кубок світу. Обергоф. Чоловічий спринт

1. Кантен Фійон-Має (0+0) 23:36,2

2. Фаб'єн Клод (0+0) +14.9

3. Емільєн Жаклен (0+1) +22.1

4. Дмитро Підручний (0+0) +28.8

...

17. Віталій Мандзин (1+0) +1.12.3

34. Тарас Лесюк (0+1) +1.38.8

78. Антон Дудченко (1+2) +3.16.0

Зазначимо, що для збірної України це друге в сезоні четверте місце на Кубку світу. У грудні на етапі у фінському Контіолахті Віталій Мандзин також зупинився за крок від медалі, але в індивідуальній гонці.

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Етап Кубку світу в Обергофі продовжиться в суботу, 11 січня, гонками переслідування. Чоловічий персьют, в якому виступлять 60 кращих біатлоністів за підсумками спринту, розпочнеться о 15:45 за Києвом.