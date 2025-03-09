Україна вперше за 5 років виграла медаль у чоловічій естафеті на Кубку світу

Чоловіча збірна України виграла бронзову медаль в естафеті на сьомому етапі Кубку світу з біатлону, що проходить у чеському Нове-Мєсто.

"На папері" українці не вважалися претендентами на нагороди, проте продемонстрували хорошу якість роботи на вогневих рубежах у той час, коли суперники стикалися з великими проблемами на стрільбі.

На першому етапі Артем Тищенко використав два запасні патрони, проте був традиційно повільним ходом і передав естафету Віталію Мандзину 9-м, з відставанням у понад хвилину від лідера.

Мандзин долав дистанцію швидше, був змушений дістати три запасні патрони й зберіг за Україною дев'яту позицію до екватора гонки, тоді як Швеція несподівано мала до цього моменту п'ять штрафних кіл.

Ідеальний етап у плані стрільби провів Антон Дудченко, який не зробив жодного промаху. Причому на стрільбу стоячи українець прийшов після того, як німець заробив три кола штрафу, а словенець вирушив на зайвих 300 метрів дистанції.

Дмитро Підручний прийняв естафету п'ятим, однак відставання від Італії, яка йшла третьою, складало понад хвилину, а попереду ще також була Швейцарія. Утім, помилки суперників дозволили українському капітану поборотися за бронзу.

Італійський фінішер Бьона на лежці залишив незакритими дві мішені, завдяки чому Підручного за два кола й одну стрільбу відділяли від п'єдесталу тільки пів хвилини.

На останній стрільбі швейцарець настріляв три кола, а Підручний відпрацював з шести й вийшов на останнє коло третім, випереджаючи німця Горна на чотири секунди. У підсумку Дмитро навіть збільшив перевагу над візаві й фінішував третім, здобувши для України довгоочікувану медаль.

ФБУ

Зазначимо, що Україна вперше за 5 років виграла бронзу в чоловічій естафеті на Кубку світу. Попереднього разу українця були на п'єдесталі у цій дисципліні також на етапі в Нове-Мєсто, проте в березні 2020 року. Тоді разом із Підручним срібними призерами стали Артем Прима, Сергій Семенов та Руслан Ткаленко.

ФБУ

Також це перша медаль України на Кубку світу з біатлону (якшо враховувати всі дисципліни) від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії.

Кубок світу. Нове-Мєсто. Чоловіча естафета

1. Франція (0+4) 1:16:24,3

2. Норвегія (1+8) +1:26,6

3. Україна (0+7) +2:45,4

4. Німеччина (4+10) +2:57,1

5. Австрія (0+10) +4:07,2

6. Італія (5+11) +4:28,8

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Сьогодні, 9 березня, етап Кубку світу в Нове-Мєсто завершиться жіночою естафетою, в якій Україну представлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Олександра Меркушина. Гонка почнеться о 17:45 за Києвом.