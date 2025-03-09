Україна вперше за 5 років виграла медаль у чоловічій естафеті на Кубку світу
Чоловіча збірна України виграла бронзову медаль в естафеті на сьомому етапі Кубку світу з біатлону, що проходить у чеському Нове-Мєсто.
"На папері" українці не вважалися претендентами на нагороди, проте продемонстрували хорошу якість роботи на вогневих рубежах у той час, коли суперники стикалися з великими проблемами на стрільбі.
На першому етапі Артем Тищенко використав два запасні патрони, проте був традиційно повільним ходом і передав естафету Віталію Мандзину 9-м, з відставанням у понад хвилину від лідера.
Мандзин долав дистанцію швидше, був змушений дістати три запасні патрони й зберіг за Україною дев'яту позицію до екватора гонки, тоді як Швеція несподівано мала до цього моменту п'ять штрафних кіл.
Ідеальний етап у плані стрільби провів Антон Дудченко, який не зробив жодного промаху. Причому на стрільбу стоячи українець прийшов після того, як німець заробив три кола штрафу, а словенець вирушив на зайвих 300 метрів дистанції.
Дмитро Підручний прийняв естафету п'ятим, однак відставання від Італії, яка йшла третьою, складало понад хвилину, а попереду ще також була Швейцарія. Утім, помилки суперників дозволили українському капітану поборотися за бронзу.
Італійський фінішер Бьона на лежці залишив незакритими дві мішені, завдяки чому Підручного за два кола й одну стрільбу відділяли від п'єдесталу тільки пів хвилини.
На останній стрільбі швейцарець настріляв три кола, а Підручний відпрацював з шести й вийшов на останнє коло третім, випереджаючи німця Горна на чотири секунди. У підсумку Дмитро навіть збільшив перевагу над візаві й фінішував третім, здобувши для України довгоочікувану медаль.
Зазначимо, що Україна вперше за 5 років виграла бронзу в чоловічій естафеті на Кубку світу. Попереднього разу українця були на п'єдесталі у цій дисципліні також на етапі в Нове-Мєсто, проте в березні 2020 року. Тоді разом із Підручним срібними призерами стали Артем Прима, Сергій Семенов та Руслан Ткаленко.
Також це перша медаль України на Кубку світу з біатлону (якшо враховувати всі дисципліни) від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії.
Кубок світу. Нове-Мєсто. Чоловіча естафета
- 1. Франція (0+4) 1:16:24,3
- 2. Норвегія (1+8) +1:26,6
- 3. Україна (0+7) +2:45,4
- 4. Німеччина (4+10) +2:57,1
- 5. Австрія (0+10) +4:07,2
- 6. Італія (5+11) +4:28,8
Сьогодні, 9 березня, етап Кубку світу в Нове-Мєсто завершиться жіночою естафетою, в якій Україну представлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Олександра Меркушина. Гонка почнеться о 17:45 за Києвом.