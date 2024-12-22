Джима посіла 18 місце в останній гонці 2024 року
Жіночою гонкою з масовим стартом у межах третього етапу Кубку світу у французькому Ансі завершився перший триместр переолімпійського біатлонного сезону-2024/25.
Україну в цій гонці мали представити Юлія Джима та Христина Дмитренко, проте остання занедужала перед стартом і була змушена відмовитись від виступу.
34-річна Юлія Джима ідеально пройшла стрільби з положення лежачи, а на стійках заробила сумарно три кола штрафу й фінішувала 18-ю.
Дебютну в кар'єрі перемогу здобула німкеня Селіна Гротіан, яка залишила за спиною досвідчену й титуловану землячку Франциску Пройс.
Справжня драматургія розгорнулася в боротьбі за бронзову медаль. Француженка Жанні Рішар була близькою до фінішу на третій позиції, проте на останніх метрах дистанції Пауліна Батовска-Фіалкова вирвала першу для збірної Словаччини медаль у цьому сезоні.
Кубок світу. Ансі. Жіночий масстарт
- 1. Селіна Гротіан (0+0+1+0) 38:35,4
- 2. Франциска Пройсс (0+0+0+0) +12,7
- 3. Пауліна Батовска-Фіалкова (1+0+2+0) +35,4
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- 18. Юлія Джима (0+0+1+2) +1:55,7
Четвертий етап Кубку світу пройде в німецькому Обергофі з 9 по 12 січня 2025 року. У програмі заплановані спринти, гонки переслідування та змішані естафети.