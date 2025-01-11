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Обергоф. Чоловіча гонка переслідування. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 11 січня 2025, 10:06
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Обергоф. Чоловіча гонка переслідування. Текстова трансляція

У суботу, 11 січня, в межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі відбудеться чоловіча гонка переслідування.

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Україну в гонці представлять троє біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменів за підсумками спринту.

  • 4. Дмитро Підручний +0:29
  • 17. Віталій Мандзин +1:12
  • 34. Тарас Лесюк +1:39

Чоловічий персьют розпочнеться о 15:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Обергофі триватиме до 12 січня включно.

Кубок світу з біатлону Обергоф текстова трансляція