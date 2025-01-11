Обергоф. Чоловіча гонка переслідування. Текстова трансляція

У суботу, 11 січня, в межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі відбудеться чоловіча гонка переслідування.

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Україну в гонці представлять троє біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменів за підсумками спринту.

4. Дмитро Підручний +0:29

17. Віталій Мандзин +1:12

34. Тарас Лесюк +1:39

Чоловічий персьют розпочнеться о 15:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Обергофі триватиме до 12 січня включно.