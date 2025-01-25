Антгольц. Чоловіча естафета. Текстова трансляція

У суботу, 25 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться чоловіча естафета.

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Україну в гонці представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк, які виступатимуть під номером 7. Усього у стартовому листі заявлена 21 команда.

Чоловіча естафета розпочнеться о 15:55 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Антгольці триватиме до 26 січня включно.