Антгольц. Чоловіча естафета. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У суботу, 25 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться чоловіча естафета.
Україну в гонці представлять Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк, які виступатимуть під номером 7. Усього у стартовому листі заявлена 21 команда.
Чоловіча естафета розпочнеться о 15:55 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Антгольці триватиме до 26 січня включно.