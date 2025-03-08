Нове-Мєсто. Жіноча гонка переслідування: онлайн-трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У суботу, 8 березня, в межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто відбудеться жіноча гонка переслідування.
Україну в гонці представлять троє біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменів за підсумками спринту.
- 24. Юлія Джима +1:16
- 25. Христина Дмитренко +1:21
Жіночий персьют розпочнеться о 18:40 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове-Мєсто триватиме до 9 березня включно.