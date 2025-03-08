Нове-Мєсто. Жіноча гонка переслідування: онлайн-трансляція

У суботу, 8 березня, в межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто відбудеться жіноча гонка переслідування.

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Україну в гонці представлять троє біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменів за підсумками спринту.

24. Юлія Джима +1:16

25. Христина Дмитренко +1:21

Жіночий персьют розпочнеться о 18:40 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове-Мєсто триватиме до 9 березня включно.