Нове-Мєсто. Жіноча естафета. Текстова трансляція

У неділю, 9 березня, сьомий етап Кубку світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто завершиться жіночою естафетою.

Читайте також : оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Україну в гонці представлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Олександра Меркушина, які виступатимуть під номером 8. Усього у стартовому листі заявлена 21 команда.

8-1. Христина Дмитренко

8-2. Юлія Джима

8-3. Олена Городна

8-4. Олександра Меркушина

Жіноча естафета розпочнеться о 17:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, наступний, восьмий етап Кубку світу пройде з 13 по 16 березня у словенській Поклюці.