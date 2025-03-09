Нове-Мєсто. Жіноча естафета. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У неділю, 9 березня, сьомий етап Кубку світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто завершиться жіночою естафетою.
Україну в гонці представлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Олександра Меркушина, які виступатимуть під номером 8. Усього у стартовому листі заявлена 21 команда.
- 8-1. Христина Дмитренко
- 8-2. Юлія Джима
- 8-3. Олена Городна
- 8-4. Олександра Меркушина
Жіноча естафета розпочнеться о 17:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, наступний, восьмий етап Кубку світу пройде з 13 по 16 березня у словенській Поклюці.