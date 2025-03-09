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Нове-Мєсто. Жіноча естафета. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 9 березня 2025, 11:45
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Нове-Мєсто. Жіноча естафета. Текстова трансляція

У неділю, 9 березня, сьомий етап Кубку світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто завершиться жіночою естафетою.

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Україну в гонці представлять Христина Дмитренко, Юлія Джима, Олена Городна та Олександра Меркушина, які виступатимуть під номером 8. Усього у стартовому листі заявлена 21 команда.

  • 8-1. Христина Дмитренко
  • 8-2. Юлія Джима
  • 8-3. Олена Городна
  • 8-4. Олександра Меркушина

Жіноча естафета розпочнеться о 17:45 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, наступний, восьмий етап Кубку світу пройде з 13 по 16 березня у словенській Поклюці.

Юлія Джима Кубок світу з біатлону Нове Место Христина Дмитренко Олена Городна Олександра Меркушина текстова трансляція