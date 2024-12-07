Українки не забігли до двадцятки у спринті в Контіолахті

У суботу, 8 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбулася жіноча спринтерська гонка.

На відміну від чоловічого спринту, де українці Віталій Мандзин та Антон Дудченко забігли до топ-15, наші жінки не змогли потрапити навіть до чільної двадцятки.

Найкращою у складі збірної України стала 34-річна Юлія Джима, яка з ідеальною стрільбою посіла 26-те місце. Також до залікової зони з одним промахом увійшла Христина Дмитренко.

На жаль, Олена Городна, Олександра Меркушина та Анна Кривонос не набрали залікових балів і завершили свій виступ у Контіолахті на мінорній ноті.

На жаль, результати в короткій індивідуальній гонці не дозволили українкам кваліфікуватися до недільного масстарту. У той же час у чоловічій гонці з масовим стартом вперше за 13 років виступлять одразу троє українців.

Перемогу в гонці здобула чешка Маркета Давидова, яка завдяки чистій стрільбі випередила Ельвіру Еберг. Реактивній шведці після зайвих трьохсот метрів дистанції підкорилося лише срібло.

Сенсаційно бронзовою призеркою стала представниця Фінляндії Суві Мінккінен. Спортсменка до цього жодного разу не була навіть у квітковій церемонії, проте цього дня вона змогла потішити місцеву публіку.

Результати гонки:

1. Маркета Давідова (0+0) 20:39,7

2. Ельвіра Карін Еберґ (0+2) +8,8

3. Суві Мінккінен (0+0) +11,9

...

26. Юлія Джима (0+0) +1:01,6

34. Христина Дмитренко (1+0) +1:16,9

52. Олена Городна (1+0) +1:38,3

62. Олександра Меркушина (1+0) +2:01,7

69. Анна Кривонос (0+2) +2:16,6

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8 грудня етап у Контіолахті завершиться чоловічим та жіночим масстартами.