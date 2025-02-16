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ЧС-2025. Чоловіча гонка переслідування. Як це було

Денис Шаховець — 16 лютого 2025, 16:05
Getty Images
ЧС-2025. Чоловіча гонка переслідування. Як це було

У неділю, 16 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться чоловіча гонка переслідування.

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Україну в гонці представлять троє біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменів за підсумками спринту.

  • 35. Антон Дудченко +1:59
  • 36. Віталій Мандзин +2:00
  • 37. Дмитро Підручний +2:05

Чоловічий персьют розпочнеться о 16:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Результати гонки

  • 1. Йоганнес-Тінґнес Бо (Норвегія | 1+0+1+0) 32:26,9
  • 2. Кемпбелл Райт (США | 1+0+0+0) +8,6
  • 3. Ерік Перро (Франція | 0+1+0+1) +20,8
  • ...
  • 19. Віталій Мандзин (Україна | 0+0+0+1) +2:29,7
  • 30. Дмитро Підручний (Україна | 0+0+1+2) +3:35,5
  • 47. Антон Дудченко (Україна | 1+1+2+1) +5:05,3

16:40. Мандзин фінішував 19-м, Підручний закрив топ-30, Дудченко – 47-й.

16:37. Фініш: Йоганнес Бо перший, Райт другий, Перро третій.

16:34. Мандзин вирушив на коло штрафу, Підручний змушений подолати аж 300 зайвих метрів дистанції.

16:33. Бронзу на останньому колі розіграють француз Ерік Перро та норвежець Стурла Легрейд.

16:32. Остання стрільба: Йоганнес Бо та Райт чисто! Норвежець оформить переможний дубль, американець знову буде зі сріблом!

16:28. Підручний пробіг коло штрафу після першої стійки. Дмитро вийшов на четверте коло 19-м, +2:07,5.

16:27. Третій поспіль нуль робить Мандзин! Віталій 16-й, +1:44,7!

16:25. Третя стрільба: Йоганнес Бо не закриває одну мішень, Кемпбел Райт чисто! Американець скорочує відставання від лідера!

16:20. Підручний та Мандзин знову чисто відпрацювали лежку! Дмитро 21-й, +1:45,8. Віталій 23-й, +1:49,1.

16:18. Друга стрільба: Йоганнес Бо швидко та влучно відстрілявся!

16:17. Перед другою стрільбою Йоганнес Бо виграє в італійця Джакомела 28 секунд.

16:13. Підручний та Мандзин чисто, Дудченко вирушає на коло штрафу.

16:11. Перша стрільба: Йоганнес Бо не закрив одну мішень, проте залишиться лідером.

16:06. Стартували українці Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний.

16:05. Першим на дистанцію вирушив переможець спринту Йоганнес Бо.

Гонка розпочалася!

Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.

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