ЧС-2025. Чоловіча гонка переслідування. Як це було

У неділю, 16 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться чоловіча гонка переслідування.

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Україну в гонці представлять троє біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменів за підсумками спринту.

35. Антон Дудченко +1:59

36. Віталій Мандзин +2:00

37. Дмитро Підручний +2:05

Чоловічий персьют розпочнеться о 16:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Результати гонки 1. Йоганнес-Тінґнес Бо (Норвегія | 1+0+1+0) 32:26,9

2. Кемпбелл Райт (США | 1+0+0+0) +8,6

3. Ерік Перро (Франція | 0+1+0+1) +20,8

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19. Віталій Мандзин (Україна | 0+0+0+1) +2:29,7

30. Дмитро Підручний (Україна | 0+0+1+2) +3:35,5

47. Антон Дудченко (Україна | 1+1+2+1) +5:05,3 16:40. Мандзин фінішував 19-м, Підручний закрив топ-30, Дудченко – 47-й. 16:37. Фініш: Йоганнес Бо перший, Райт другий, Перро третій. 16:34. Мандзин вирушив на коло штрафу, Підручний змушений подолати аж 300 зайвих метрів дистанції. Мандзин вирушив на коло штрафу, Підручний змушений подолати аж 300 зайвих метрів дистанції. 16:33. Бронзу на останньому колі розіграють француз Ерік Перро та норвежець Стурла Легрейд. Бронзу на останньому колі розіграють француз Ерік Перро та норвежець Стурла Легрейд. 16:32. Остання стрільба: Йоганнес Бо та Райт чисто! Норвежець оформить переможний дубль, американець знову буде зі сріблом! 16:28. Підручний пробіг коло штрафу після першої стійки. Дмитро вийшов на четверте коло 19-м, +2:07,5. Підручний пробіг коло штрафу після першої стійки. Дмитро вийшов на четверте коло 19-м, +2:07,5. 16:27. Третій поспіль нуль робить Мандзин! Віталій 16-й, +1:44,7! Третій поспіль нуль робить Мандзин! Віталій 16-й, +1:44,7! 16:25. Третя стрільба: Йоганнес Бо не закриває одну мішень, Кемпбел Райт чисто! Американець скорочує відставання від лідера! 16:20. Підручний та Мандзин знову чисто відпрацювали лежку! Дмитро 21-й, +1:45,8. Віталій 23-й, +1:49,1. 16:18. Друга стрільба: Йоганнес Бо швидко та влучно відстрілявся! 16:17. Перед другою стрільбою Йоганнес Бо виграє в італійця Джакомела 28 секунд. Перед другою стрільбою Йоганнес Бо виграє в італійця Джакомела 28 секунд. 16:13. Підручний та Мандзин чисто, Дудченко вирушає на коло штрафу. Підручний та Мандзин чисто, Дудченко вирушає на коло штрафу. 16:11. Перша стрільба: Йоганнес Бо не закрив одну мішень, проте залишиться лідером. 16:06. Стартували українці Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний. Стартували українці Антон Дудченко, Віталій Мандзин та Дмитро Підручний. 16:05. Першим на дистанцію вирушив переможець спринту Йоганнес Бо. Першим на дистанцію вирушив переможець спринту Йоганнес Бо. Гонка розпочалася!

Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.