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Підручний забіг до п'ятнадцятку у спринті в Гохфільцені, Йоганнес Бо здобув першу перемогу в сезоні

Денис Шаховець — 13 грудня 2024, 16:35
Підручний забіг до п'ятнадцятку у спринті в Гохфільцені, Йоганнес Бо здобув першу перемогу в сезоні
Дмитро Підручний
Getty Images

У межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбулася чоловіча спринтерська гонка.

Найкращим у складі збірної України став капітан Дмитро Підручний, який з одним промахом у пасиві посів 15-те місце.

Також до залікової зони забігли Віталій Мандзин та Антон Дудченко. Обидва так само не закрили по одній мішені й посіли відповідно 33-тє та 39-те місця.

Невдало склалася гонка для Богдана Цимбала: два промахи не дозволили йому навіть кваліфікуватися до суботнього персьюту.

Першу в сезону перемогу здобув зірковий норвежець Йоганнес Бо. Срібним призером став ще один представник Норвегії Стурла Легрейд, а бронзову нагороду здобув француз Фаб'єн Клод.

Результати гонки

  • 1. Йоханнес-Тінґнес Бьо (0+1) 24:23,1
  • 2. Стурла Легрейд (0+0) +4,2
  • 3. Фаб'єн Клод (0+0) +6,8
  • ...
  • 15. Дмитро Підручний (0+1) +59,0
  • 33. Віталій Мандзин (0+1) +1:33,7
  • 39. Антон Дудченко (1+0) +1:45,1
  • 88. Богдан Цимбал (1+1) +3:09,5
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Далі в програмі етапу Кубку світу в Гохфільцені гонки переслідування, які відбудуться у суботу, 14 грудня.

Гохфільцен Антон Дудченко Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний Богдан Цимбал Віталій Мандзин

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