Підручний забіг до п'ятнадцятку у спринті в Гохфільцені, Йоганнес Бо здобув першу перемогу в сезоні
У межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбулася чоловіча спринтерська гонка.
Найкращим у складі збірної України став капітан Дмитро Підручний, який з одним промахом у пасиві посів 15-те місце.
Також до залікової зони забігли Віталій Мандзин та Антон Дудченко. Обидва так само не закрили по одній мішені й посіли відповідно 33-тє та 39-те місця.
Невдало склалася гонка для Богдана Цимбала: два промахи не дозволили йому навіть кваліфікуватися до суботнього персьюту.
Першу в сезону перемогу здобув зірковий норвежець Йоганнес Бо. Срібним призером став ще один представник Норвегії Стурла Легрейд, а бронзову нагороду здобув француз Фаб'єн Клод.
Результати гонки
- 1. Йоханнес-Тінґнес Бьо (0+1) 24:23,1
- 2. Стурла Легрейд (0+0) +4,2
- 3. Фаб'єн Клод (0+0) +6,8
- ...
- 15. Дмитро Підручний (0+1) +59,0
- 33. Віталій Мандзин (0+1) +1:33,7
- 39. Антон Дудченко (1+0) +1:45,1
- 88. Богдан Цимбал (1+1) +3:09,5
Далі в програмі етапу Кубку світу в Гохфільцені гонки переслідування, які відбудуться у суботу, 14 грудня.