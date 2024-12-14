Гохфільцен. Жіноча гонка переслідування. Онлайн-трансляція
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У суботу, 13 грудня, в межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбудеться жіноча гонка переслідування.
Україну в гонці представлять три біатлоністки. Усього в персьюті виступлять 60 кращих спортсменок за підсумками спринту.
- 18. Христина Дмитренко +0:51
- 33. Юлія Джима +1:17
- 51. Олександра Меркушина +1:49
Жіночий персьют розпочнеться о 13:15 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Гохфільцені триватиме до 15 грудня включно.