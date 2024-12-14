Гохфільцен. Жіноча гонка переслідування. Онлайн-трансляція

У суботу, 13 грудня, в межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбудеться жіноча гонка переслідування.

Читайте також : оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Україну в гонці представлять три біатлоністки. Усього в персьюті виступлять 60 кращих спортсменок за підсумками спринту.

18. Христина Дмитренко +0:51

33. Юлія Джима +1:17

51. Олександра Меркушина +1:49

Жіночий персьют розпочнеться о 13:15 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Гохфільцені триватиме до 15 грудня включно.