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Гохфільцен. Жіноча гонка переслідування. Онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 14 грудня 2024, 10:10
Getty Images
Гохфільцен. Жіноча гонка переслідування. Онлайн-трансляція

У суботу, 13 грудня, в межах другого етапу Кубку світу з біатлону в австрійському Гохфільцені відбудеться жіноча гонка переслідування.

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Україну в гонці представлять три біатлоністки. Усього в персьюті виступлять 60 кращих спортсменок за підсумками спринту.

  • 18. Христина Дмитренко +0:51
  • 33. Юлія Джима +1:17
  • 51. Олександра Меркушина +1:49

Жіночий персьют розпочнеться о 13:15 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Гохфільцені триватиме до 15 грудня включно.

Гохфільцен Кубок світу з біатлону текстова трансляція