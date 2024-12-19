Ансі. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція
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У четвер, 19 грудня, другий етап Кубку світу з біатлону у французькому Ансі розпочнеться чоловічою спринтерською гонкою.
Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлений 101 спортсмен.
- 1. Богдан Цимбал
- 28. Дмитро Підручний
- 34. Антон Дудченко
- 40. Віталій Мандзин
Чоловічий спринт розпочнеться о 15:20 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Ансі триватиме до 22 грудня включно.