Ансі. Чоловічий спринт. Онлайн-трансляція

У четвер, 19 грудня, другий етап Кубку світу з біатлону у французькому Ансі розпочнеться чоловічою спринтерською гонкою.

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Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлений 101 спортсмен.

1. Богдан Цимбал

28. Дмитро Підручний

34. Антон Дудченко

40. Віталій Мандзин

Чоловічий спринт розпочнеться о 15:20 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Ансі триватиме до 22 грудня включно.