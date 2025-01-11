Підручний вдруге поспіль потрапив до квіткової церемонії на Кубку світу в Обергофі
У межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася чоловіча гонка переслідування.
Капітан збірної України Дмитро Підручний, який напередодні посів четверте місце у спринті, цього разу фінішував шостим, вдруге поспіль потрапивши до квіткової церемонії.
Віталій Мандзин, як і Підручний, не закрив три мішені, проте через більш пізній стартовий номер виступив гірше – закрив чільну двадцятку. Ще один українець Тарас Лесюк із двома промахами завершив переслідування 37-м.
Другу гонку поспіль увесь подіум зайняли біатлоністи з однієї країни, однак якщо напередодні це були французи, то цього разу не було рівних норвежцям. Стурла Легрейд здобув першу в сезоні перемогу, а компанію на п'єдесталі пошани йому склали брати Тарей та Йоганнес Бо.
Кубок світу. Обергоф. Чоловічий персьют
- 1. Стурла Легрейд (1+0+0+1) 33:25,5
- 2. Тарей Бо (0+0+1+0) +5,2
- 3. Йоганнес-Тінґнес Бо (1+0+0+1) +19,7
- ...
- 6. Дмитро Підручний (1+1+1+0) +25,8
- 20. Віталій Мандзин (0+0+2+1) +1:28,6
- 37. Тарас Лесюк (0+1+1+0) +2:53,7
У неділю, 12 січня, етап в Обергофі завершиться одиночною та класичною змішаними естафетами.