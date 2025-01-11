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Підручний вдруге поспіль потрапив до квіткової церемонії на Кубку світу в Обергофі

Денис Шаховець — 11 січня 2025, 16:22
Підручний вдруге поспіль потрапив до квіткової церемонії на Кубку світу в Обергофі
Дмитро Підручний
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

У межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася чоловіча гонка переслідування.

Капітан збірної України Дмитро Підручний, який напередодні посів четверте місце у спринті, цього разу фінішував шостим, вдруге поспіль потрапивши до квіткової церемонії.

Віталій Мандзин, як і Підручний, не закрив три мішені, проте через більш пізній стартовий номер виступив гірше – закрив чільну двадцятку. Ще один українець Тарас Лесюк із двома промахами завершив переслідування 37-м.

Другу гонку поспіль увесь подіум зайняли біатлоністи з однієї країни, однак якщо напередодні це були французи, то цього разу не було рівних норвежцям. Стурла Легрейд здобув першу в сезоні перемогу, а компанію на п'єдесталі пошани йому склали брати Тарей та Йоганнес Бо.

Кубок світу. Обергоф. Чоловічий персьют

  • 1. Стурла Легрейд (1+0+0+1) 33:25,5
  • 2. Тарей Бо (0+0+1+0) +5,2
  • 3. Йоганнес-Тінґнес Бо (1+0+0+1) +19,7
  • ...
  • 6. Дмитро Підручний (1+1+1+0) +25,8
  • 20. Віталій Мандзин (0+0+2+1) +1:28,6
  • 37. Тарас Лесюк (0+1+1+0) +2:53,7
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У неділю, 12 січня, етап в Обергофі завершиться одиночною та класичною змішаними естафетами.

Кубок світу з біатлону Обергоф Дмитро Підручний Тарас Лесюк Віталій Мандзин

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