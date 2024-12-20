Ансі. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція
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У п'ятницю, 20 грудня, в межах третього етапу Кубку світу з біатлону у французькому Ансі відбудеться жіночий спринт.
Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 98 спортсменок.
- 1. Олександра Меркушина
- 53. Христина Дмитренко
- 63. Юлія Джима
- 69. Анна Кривонос
- 93. Лілія Стеблина
Жіночий спринт розпочнеться о 15:20 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Ансі триватиме до 22 грудня включно.