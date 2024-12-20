Ансі. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція

У п'ятницю, 20 грудня, в межах третього етапу Кубку світу з біатлону у французькому Ансі відбудеться жіночий спринт.

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Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 98 спортсменок.

1. Олександра Меркушина

53. Христина Дмитренко

63. Юлія Джима

69. Анна Кривонос

93. Лілія Стеблина

Жіночий спринт розпочнеться о 15:20 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Ансі триватиме до 22 грудня включно.