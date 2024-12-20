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Ансі. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція

Денис Шаховець — 20 грудня 2024, 11:30
Getty Images
Ансі. Жіночий спринт. Онлайн-трансляція

У п'ятницю, 20 грудня, в межах третього етапу Кубку світу з біатлону у французькому Ансі відбудеться жіночий спринт.

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Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлено 98 спортсменок.

  • 1. Олександра Меркушина
  • 53. Христина Дмитренко
  • 63. Юлія Джима
  • 69. Анна Кривонос
  • 93. Лілія Стеблина

Жіночий спринт розпочнеться о 15:20 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Ансі триватиме до 22 грудня включно.

Ансі Кубок світу з біатлону текстова трансляція