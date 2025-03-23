Голменколлен. Чоловічий масстарт. Текстова трансляція

У неділю, 23 березня, в норвезькому Голменколлені чоловічим масстартом завершиться сезон-2024/25 Кубку світу з біатлону.

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Україну в гонці представить капітан збірної Дмитро Підручний. Усього у стартовому листі заявлені 30 спортсменів.

Початок чоловічого масстарту запланований на 16:40 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, ця гонка стане останньою в кар'єрах норвезьких братів Тарея та Йоганнеса Бо, які вирішили завершити кар'єрі.