ЧС-2025. Чоловічий спринт. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У суботу, 15 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться чоловічий спринт.
Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 99 спортсменів.
- 10. Антон Дудченко
- 26. Віталій Мандзин
- 35. Тарас Лесюк
- 42. Дмитро Підручний
Чоловічий спринт розпочнеться о 16:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.