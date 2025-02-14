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ЧС-2025. Чоловічий спринт. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 14 лютого 2025, 19:06
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
ЧС-2025. Чоловічий спринт. Текстова трансляція

У суботу, 15 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться чоловічий спринт.

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Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 99 спортсменів.

  • 10. Антон Дудченко
  • 26. Віталій Мандзин
  • 35. Тарас Лесюк
  • 42. Дмитро Підручний

Чоловічий спринт розпочнеться о 16:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.

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