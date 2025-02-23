Стрьомсгейм виграв масстарт чемпіонату світу-2025, Мандзин і Підручний фінішували серед останніх

Дмитро Підручний та Віталій Мандзин завершили чоловічий масстарт чемпіонату світу 2025 року з біатлону на останніх місцях.

Підручний та Мандзин єдиними серед українців змогли кваліфікуватися до цієї гонки, яка закривала ЧС-2025. І, на жаль, завершити змагання на мажорній ноті їм не вдалося.

У той час, як Дмитро стартував 16-м, Віталій мав прориватися з 25-ї позиції. Проте цей виступ вони не зможуть записати до свого активу. Хоча для українців все починалося дуже позитивно та оптимістично: вони обидва чисто пройшли перший вогневий рубіж, за підсумками якого спортсмени опинилися в першій десятці, а саме сьомим та восьмим.

Потім знову виникли вже традиційні проблеми з темпом, які відкинули українців трохи назад. А справжнісінький провал стався вже під час другої стрільби, де Підручний заробив для себе одразу чотири штрафні кола. Це фактично поставило хрест на його сподіваннях фінішувати на високих позиціях.

Мандзин також припустився першого промаху, що в нього потім повториться ще двічі. У той же час Дмитро стрілятиме безпомилково, але це вже ні на що не повпливає. На фініші Віталій Мандзин опинився 27-м, а Дмитро Підручний забрав собі останнє місце.

Перемогу ж вирвав Ендре Стрьомсгейм, який за весь масстарт лише одного разу побував на штрафному колі. Варто зазначити, що весь подіум цієї гонки складався з представників Норвегії. Причому на фініші ледь не відбулася драма.

Стурла Легрейд після останнього вогневого рубежу йшов першим, проте його доволі швидко обігнав майбутній переможець. А ближче до фінішу його наздогнав Йоганнес Бо. Проте Легрейд все ж зміг втримати своє "срібло", випередивши земляка на 0,3 секунди.

Чемпіонат світу-2025. Чоловічий масстарт

1. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 1+0+0+0) 38:22,6

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 2+0+0+0) +12,4

3. Йоганнес Бо (Норвегія, 1+1+2+0) +12,7

...

27. Віталій Мандзин (Україна, 0+1+1+1) +3:10,9

30. Дмитро Підручний (Україна, 0+4+0+0)

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Нагадаємо, що сьогодні вже відбувся масстарт у жінок, де виступили Юлія Джима та Христина Дмитренко.