Успіхи Підручного, респект норвежцям та фіаско в естафетах. Підсумки Обергофа

У німецькому Обергофі пройшов четвертий етап Кубку світу з біатлону. "Чемпіон" підбиває підсумки минулих шести гонок, які стали першими в новому році.

Капітан етапу

Розпочнемо цей рік із приємних новин. Капітан збірної України Дмитро Підручний провів шикарний етап в Обергофі, двічі обійнявши місце у квітковій церемонії. Розпочалась змагальна програма спринтами, і вже в першій гонці Дмитро міг створити велику сенсацію, але до подіуму не вистачило зовсім трохи. Українець стартував у першій групі й одразу потрапив до лідерських позицій у проміжних протоколах.

Після ідеальних двох вогневих рубежів та завдяки непоганій швидкості Дмитро довгий час тримався на першому місці, однак позаду мали стартувати ще майже вісім десятків спортсменів, тому вболівальникам довелося рахувати потенційні розклади до самого кінця гонки. Спочатку Емільєн Жаклен та Кантен Фійон Має зуміли змістити українця на третє місце й здавалося, що далі вже більше ніхто не зможе посунути Дмитра.

Віталій Мандзин та Дмитро Підручний biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Але 72-й стартовий номер Фаб’єн Клод у підсумку зумів випередити Підручного, відтіснивши того на четверте місце. Утім, це все одно оптимістичний початок нового року для капітана збірної України.

Віталій Мандзин з одним промахом посів 17-те місце у спринті, Тарас Лесюк став 34-м, а Антон Дудченко провалив гонку й не кваліфікувався до персьюту (78-й).

Гарний результат у спринті давав надії на гонку переслідування, і Дмитру Підручному вдалося впоратися з емоціями й потрапити до квіткової церемонії. Цього разу стрільба була трохи гіршою – три промахи, тому шосте місце за таких умов можна вважати хорошим результатом.

За підсумками чотирьох етапів Дмитро Підручний посідає 14-те місце в загальному заліку Кубку світу, Віталій Мандзин – 20-й, а Антон Дудченко – 30-й.

Респект етапу

Далеко не відходимо від чоловічих стартів. Після фінішу гонки переслідування відбулася офіційна церемонія нагородження, і тріумфатори Стурла Легрейд та брати Бо розгорнули прапор України! До фото також приєдналися французи Фійон Має та Ерік Перро, і, звісно ж, Підручний.

Дмитро Підручний, Стурла Легрейд та інші учасники квіткової церемонії за підсумками персьюту в Обергофі Tobias Schwarz

"Стурла одразу ж сказав, що хоче сфотографуватися разом із прапором. Йоганнес і Тарей також захотіли зробити спільне фото, до якого доєдналися Кантен та Ерік", – написав Підручний в Instagram.

Дебютантка етапу

На етапі в Обергофі свої перші старти на Кубку світу провела Дарина Чалик. 23-й річна біатлоністка посіла 56-те місце у спринті, що дозволило кваліфікуватися до гонки переслідування. Проте в персьюті Чалик припустилася семи промахів на трьох вогневих рубежах. У підсумку судді зняли українку з гонки як колову.

Дарина Чалик biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko

Окремо зазначимо, що гонку переслідування пропустила Юлія Джима, яка напередодні в спринті стала 14-ю, але на старт не вийшла. Згодом з’явилася інформація, що Юлія захворіла.

Прорив етапу

У цій категорії, безперечно, пальму першості бере шведка Ельвіра Еберг, яка після 37-го місця у спринті зуміла злетіти на подіум у гонці переслідування! Всього один промах з двадцяти пострілів – і бронза в руках Ельвіри!

Ельвіра Еберг Getty Images

Якби не промах на останній стрільбі, то цілком реально можна було б побачити боротьбу за перше місце, але шведка може бути задоволена й бронзовою нагородою.

Розчарування етапу

Після хороших особистих гонок збірна України провалила обидві естафети, що відбулися в неділю. У сингл-міксті виступали Антон Дудченко та Ірина Петренко. Наші біатлоністи показали близьку до ідеальної стрільбу (всього п’ять додаткових патронів), але провалили гонку за швидкістю. 2:43 – загальне відставання і лише 13-те місце.

Антон Дудченко Getty Images

З таким же результатом на вогневих рубежах (0+5) збірна Фінляндії виграла гонку! Для фінських біатлоністів це перша перемога в одиночній змішаній естафеті на етапах Кубку світу, а здобули її Теро Сеппяла та Суві Мінкінен.

У класичній змішаній естафеті не все вдалося на стрільбі, де Віталій Мандзин на стійці "привіз" коло штрафу і втратив багато часу на підготовці до пострілів. Підручний, Дмитренко та Городна використали всього два додаткових патрони на трьох, але за швидкістю не змогли конкурувати з суперниками, тож збірна України стала лише дев’ятою, що не можна назвати задовільним результатом.

Загальний залік

У чоловіків лідирує в тоталі норвежець Йоганнес Тінгнес Бо, який трохи підпустив до себе колегу по команді Стурлу Легрейда, але все одно зберігає комфортну перевагу в 73 очки. Третій у світовому рейтингу француз Емільєн Жаклен.

Getty Images

Попри провал в Обергофі (20 і 28 місця), німкеня Франциска Пройс має перевагу в понад сто очок над найближчою конкуренткою, француженкою Лу Жанмонно. Третю позицію обіймає шведка Ельвіра Еберг. Найкращою серед українок є Юлія Джима, у неї 21-ша позиція у світовому табелі про ранги.

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Наступний етап стартує вже через три дні й відбудеться також у Німеччині – в Рупольдингу. На п’ятому етапі відбудуться індивідуальні гонки, естафети та гонки з масовим стартом.

Відповідальний редактор – Денис Шаховець