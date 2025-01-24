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Антгольц. Чоловічий спринт. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 24 січня 2025, 10:00
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Антгольц. Чоловічий спринт. Текстова трансляція

У п'ятницю, 24 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться чоловічий спринт.

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Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 103 спортсмени.

  • 8. Антон Дудченко
  • 34. Віталій Мандзин
  • 36. Дмитро Підручний
  • 49. Тарас Лесюк

Чоловічий спринт розпочнеться о 15:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Антгольці триватиме до 26 січня включно.

Антгольц Кубок світу з біатлону текстова трансляція