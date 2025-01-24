Антгольц. Чоловічий спринт. Текстова трансляція

У п'ятницю, 24 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться чоловічий спринт.

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Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 103 спортсмени.

8. Антон Дудченко

34. Віталій Мандзин

36. Дмитро Підручний

49. Тарас Лесюк

Чоловічий спринт розпочнеться о 15:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Антгольці триватиме до 26 січня включно.