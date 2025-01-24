Антгольц. Чоловічий спринт. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У п'ятницю, 24 січня, в межах шостого етапу Кубку світу з біатлону в італійському Антгольці відбудеться чоловічий спринт.
Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 103 спортсмени.
- 8. Антон Дудченко
- 34. Віталій Мандзин
- 36. Дмитро Підручний
- 49. Тарас Лесюк
Чоловічий спринт розпочнеться о 15:30 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Антгольці триватиме до 26 січня включно.