Обергоф. Сингл-мікст. Текстова трансляція

У неділю, 12 січня, в межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі відбудеться одиночна змішана естафета.

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Україну в гонці представлять Антон Дудченко та Ірина Петренко, які виступатимуть під номером 9. Загалом у стартовому листі заявлені 25 команд.

Сингл-мікст розпочнеться о 13:20 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Обергофі завершиться класичною змішаною естафетою, яка також відбудеться 12 січня. Початок о 15:30 за Києвом.