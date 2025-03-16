Радість Семенова, журба Підручного. Україна посіла 11 місце в одиночній змішаній естафеті в Поклюці

Українські біатлоністи Христина Дмитренко та Дмитро Підручний посіли 11 місце в одиночній змішаній естафеті на восьмому етапі Кубку світу, що проходить у словенській Поклюці.

Після того, як стали відомі склади на гонку, стало зрозуміло – тренери зробили ставку на одиночну змішану естафету, прибравши з класичного міксту лідера Дмитра Підручного та відрядивши його в пару до Христини Дмитренко в сингл-мікст. Обидва напередодні демонстрували стрільбу високого рівня у масстарті. І цей фактор, за відсутності крейсерської швидкості, мав би спрацювати.

І дійсно, спрацював. Перший вогневий рубіж від Христини Дмитренко – ідеальний! Українка була на третій позиції, але в щільній групі в межах п’яти-десяти секунд. Вже до другого вогневого рубежу майже всі учасниці зрівнялися й прийшли на стадіон великим пелотоном, тобто все повернулося практично на свої місця. Але бездоганна стрільба стоячи знову вивела Україну на третє місце, і з такої ж позиції на дистанцію вирушив Дмитро Підручний. Попереду були Фінляндія та Австрія, а Норвегія "застрелилася" – на два кола штрафу пішла Інгрід Тандреволд.

Дмитро Підручний провів коло серед лідерів, а після чистого вогневого рубежу Україна стала першою! І жодного додаткового патрона за три командні стрільби! Разом у групі залишалися Швеція, Австрія, Швейцарія та Фінляндія – решта відстали. На "стійці" Дмитро Підручний змушений був виконати один додатковий постріл, і це відкинуло Україну на 4-ту позицію на передачі естафети. Але всіх суперників усе ще було видно попереду – Швейцарія, Швеція, Норвегія – у межах 12 секунд!

Христина Дмитренко не показала високої швидкості, пропустила вперед кількох опоненток, але всі сподівання покладалися на її стрільбу – у такому форматі гонки це було вкрай важливо! Однак уже на першому рубежі "дмитренківська" стрільба не спрацювала – два додаткових патрони, і це призвело до просідання в проміжному протоколі на 9-ту позицію, відставання від лідера склало 35 секунд.

Відіграти відставання завдяки швидкості Христина не змогла, виглядала важкувато. А лідерство на екваторі гонки захопила Швейцарія в особі дружини українського біатлоніста та сервісмена збірної України Сергія Семенова – Аїти Гаспарін. Але вона втратила лідерство після кількох хиб, двічі стріляла в "молоко", і так само двічі промахнулася Дмитренко. На передачі естафети Підручний пішов 9-м – 46 секунд до лідера, пів хвилини до бронзи. Для такої гонки це було багато, але попереду залишалися дві стрільби та три кола! Та все ж таки українська стрільба посипалася. Дві хиби, ще кілька кроків назад у протоколі – медалі вже не було...

А в цій захопливій гонці лідерство відновила Швейцарія – найбільша сенсація! Ніклас Гартвег на заключному рубежі міг собі дозволити кілька неточних пострілів. Він закрив усі мішені з допомогою двох додаткових патронів і пішов на останнє коло – за історичним досягненням. 20 секунд переваги він не розгубив – Швейцарія стала переможцем сингл-міксту. Другою фінішувала Швеція, третьою – Фінляндія.

Дмитро Підручний перетнув фінішну лінію 11-м. Гірке відчуття після такого обнадійливого початку.

Ця гонка стала останньою в сезоні й вкотре довела, наскільки формат одиночної змішаної естафети є непередбачуваним та цікавим для вболівальників. Золото Швейцарії, відсутність на подіумі норвежців та французів – зайвий тому доказ. Мінус лише один – у боротьбу за нагороди ніяк не втрутилися українці, хоча й здобували медалі в цій молодій дисципліні вже неодноразово.

Нагадаємо, що на етапі Кубку світу в Контіолахті український дует Артем Тищенко та Олена Городна посіли в одиночній естафеті 9-те місце. В Обергофі Антон Дудченко та Ірина Петренко фінішували 13-ми. На чемпіонаті світу в швейцарському Ленцергайде Юлія Джима та Антон Дудченко встановили антирекорд – 20 місце.

На початку сезону 2018/19 Меркушина та Тищенко здобули в Поклюці бронзу в цій дисципліні, використавши за гонку лише один додатковий патрон.

Згідно з форматом, в одиночній змішаній естафеті стартували два представники команди – чоловік та жінка. Вони проводили чотири етапи з двома вогневими рубежами. Передача естафети відбувалася одразу після другої стрільби. Штрафне коло мало вдвічі меншу довжину, ніж у класичних естафетах – 75 метрів.

Кубок світу. Поклюка. Сингл-мікст

1. Швейцарія (0+7) 40:51,8

2. Швеція (0+4) +9,4

3. Фінляндія (0+9) +12,1

...

11. Україна (0+8) +1.15,7

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Сьогодні, 16 березня, етап Кубку світу в Поклюці завершиться класичною змішаною естафетою, в якій Україну представлять Олександра Меркушина, Олена Городна, Антон Дудченко та Віталій Мандзин. Початок запланований на 15:50 за Києвом.