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Самуельссон виграв останню гонку братів Бо, Підручний фінішував 24-м

Денис Шаховець — 23 березня 2025, 17:24
Самуельссон виграв останню гонку братів Бо, Підручний фінішував 24-м
Дмитро Підручний
Getty Images

Чоловічою гонкою з масовим стартом у норвезькому Голменколлені завершився сезон-2024/25 Кубку світу з біатлону.

Єдиний представник України Дмитро Підручний настріляв сумарно три кола штрафу й фінішував 24-м.

Виграв гонку швед Себастьян Самуельссон, срібним призером став француз Ерік Перро, а бронзову нагороду здобув норвежець Ендре Стрьомсгейм.

Ця гонка була останньою у кар'єрах норвезьких братів Йоганнеса та Тарея Бо, які фінішували відповідно 7-м і 23-м.

Кубок світу. Голменколлен. Чоловічий масстарт

  • 1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+1+0) 39:11,8
  • 2. Ерік Перро (Франція, 0+1+0+0) +5,6
  • 3. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія, 0+0+0+0) +9,3
  • ...
  • 24. Дмитро Підручний (Україна, 0+1+1+1) +3:10,2

На цьому міжнародний біатлонний сезон завершився. Раніше в жіночому масстарті Франциска Пройс здобула перемогу й виграла Великий кришталевий глобус.

Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний Голменколлен

Голменколлен

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