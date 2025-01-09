Обергоф. Жіночий спринт. Текстова трансляція
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У четвер, 9 січня, четвертий етап Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі розпочнеться жіночою спринтерською гонкою.
Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлений 98 спортсменок.
- 11. Олена Городна
- 22. Юлія Джима
- 32. Христина Дмитренко
- 33. Анна Кривонос
- 79. Дарина Чалик
Чоловічий спринт розпочнеться о 15:20 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Обергофі триватиме до 12 січня включно.