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Обергоф. Жіночий спринт. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 9 січня 2025, 11:00
Getty Images
Обергоф. Жіночий спринт. Текстова трансляція

У четвер, 9 січня, четвертий етап Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі розпочнеться жіночою спринтерською гонкою.

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Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлений 98 спортсменок.

  • 11. Олена Городна
  • 22. Юлія Джима
  • 32. Христина Дмитренко
  • 33. Анна Кривонос
  • 79. Дарина Чалик

Чоловічий спринт розпочнеться о 15:20 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Обергофі триватиме до 12 січня включно.

Кубок світу з біатлону Обергоф текстова трансляція