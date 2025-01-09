Обергоф. Жіночий спринт. Текстова трансляція

У четвер, 9 січня, четвертий етап Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі розпочнеться жіночою спринтерською гонкою.

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Україну в гонці представлять п'ятеро біатлоністок. Усього у стартовому листі заявлений 98 спортсменок.

11. Олена Городна

22. Юлія Джима

32. Христина Дмитренко

33. Анна Кривонос

79. Дарина Чалик

Чоловічий спринт розпочнеться о 15:20 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Обергофі триватиме до 12 січня включно.