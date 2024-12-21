Йоганнес Бо виграв персьют в Ансі, Підручний – 18-й
У суботу, 21 грудня, в межах третього етапу Кубку світу з біатлону у французькому Ансі відбулася чоловіча гонка переслідування.
Найкращим у складі збірної України став капітан команди Дмитро Підручний, який після старту з 40-ї позиції, попри три кола штрафу, фінішував 18-м.
Віталій Мандзин та Антон Дудченко також не закрили по три мішені, однак були значно повільнішими на дистанції й погіршили стартові позиції. У підсумку – 25 та 31 місця відповідно.
Виграв гонку лідер загального заліку Кубку світу Йоганнес-Тінґнес Бьо. Компанію норвежцеві на п'єдесталі пошани склали французи Ерік Перро та Емільєн Жаклен.
Кубок світу. Ансі. Чоловічий персьют
- 1. Йоганнес-Тінґнес Бо (0+0+0+1) 31:25,4
- 2. Ерік Перро (0+0+0+0) +27.6
- 3. Емільєн Жаклен (0+0+1+1) +47.5
- ...
- 18. Дмитро Підручний (1+0+0+2) +1.57.4
- 25. Віталій Мандзин (1+1+1+0) +2.24.1
- 31. Антон Дудченко (1+1+1+0) +2.46.0
Зазначимо, що Віталій Мандзин, Дмитро Підручний та Антон Дудченко кваліфікувалися до недільного масстарту за квотою місць у загальному заліку Кубку світу.
Далі у програмі етапу в Ансі жіночий персьют, який відбудеться також сьогодні й розпочнеться о 15:45 за Києвом.