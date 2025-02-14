ЧС-2025. Бреза-Буше виграла золото у спринті, Джима посіла 18 місце

У межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбувся жіночий спринт, у якому виступили 92 кращі біатлоністки планети.

За непростих погодних умов лише одній українці вдалося закрити всі 10 мішеней. Однак навіть з ідеальною стрільбою Юлія Джима посіла лише 18 місце.

Христина Дмитренко після трьох кіл штрафу насилу кваліфікувалася до переслідування, показавши 48-й підсумковий результат.

Зовсім провально склалася гонка для Олени Городної та Ірини Петренко: вони не забігли до топ-60 і не зможуть виступити в наступній дисципліні.

Чемпіонкою світу у спринті стала француженка Жюстін Бреза-Буше, яка з одним промахом у пасиві майже на 10 секунд випередила лідерку загального заліку Кубку світу Франциску Пройс.

Німкеня задовольнилася срібною медаллю, а 30-річна фінка Суві Мінккінен вперше в кар'єрі піднялася на п'єдестал пошани чемпіонату світу, здобувши завдяки чистій стрільбі бронзову нагороду.

29-річна швейцарка Лєна Геккі-Гросс довгий час була у проміжній трійці лідерів, однак Бреза-Буше посунула її на прикре четверте місце, засмутивши місцевих уболівальників.

Чемпіонат світу 2025. Жіночий спринт

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція | 1+0) 22:08,7

2. Франциска Пройс (Німеччина | 0+1)+9,8

3. Суві Мінккінен (Фінляндія | 0+0) +10,0

...

18. Юлія Джима (Україна | 0+0) +59,7

48. Христина Дмитренко (Україна | 2+1) +2:28,3

71. Ірина Петренко (Україна | 1+1) +3:11,1

75. Олена Городна (Україна | 4+0) +3:34,8

Читайте також : оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Далі у програмі чемпіонату світу 2025 чоловічий спринт, який відбудеться у суботу, 15 лютого. Початок о 16:05 за Києвом.