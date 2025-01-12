Фінляндія виграла сингл-мікст в Обергофі, Україна з найкращою стрільбою поза чільною десяткою

У межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в німецькому Обергофі відбулася одиночна змішана естафета. У ній виступили 25 команд, в тому числі й український дует Антона Дудченка та Ірини Петренко.

На двох Дудченко та Петренко використали лише п'ять запасних патронів, що є найкращою якістю стрільби у цій гонці разом із командою Молдови. Проте наші земляки були надто повільними на дистанції.

Як наслідок, Петренко дісталася до фінішу 13-ю, програвши переможцям гонки понад дві з половиною хвилини й пропустивши вперед багато збірних, які на папері вважалися слабшими, – зокрема, Латвію, Естонію та Молдову.

Сенсаційну перемогу здобули фіни Теро Сеппяля та Суві Мінккінен. На останньому колі Мінккінен змогла випередити француженку Паолу Боте, яка цього тижня здобула дебютну в кар'єрі перемогу на Кубку світу, вигравши в Обергофі спринт.

Компанію Фінляндії та Франції на п'єдесталі пошани склала команда Німеччини, кольори якої захищали Юстус Штрелоу та Селіна Гротіан.

Кубок світу. Обергоф. Сингл-мікст

1. Фінляндія (0+5) 39:17,1

2. Франція (0+8) +5,8

3. Німеччина (0+11) +24,9

4. Швейцарія (1+8) +46,4

5. Австрія (0+8) +52,1

6. Словенія (0+9) +55,3

...

13. Україна (0+5) +2:43,8

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Нагадаємо, етап Кубку світу в Обергофі завершиться класичною змішаною естафетою, яка також відбудеться 12 січня. Початок о 15:30 за Києвом.