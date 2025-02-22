ЧС-2025. Норвегія виграла чоловічу естафету, Україна – 8-ма

Чоловіча збірна України з біатлону фінішувала 8-ю у чоловічій естафеті на чемпіонаті світу 2025, що проходить у швейцарському Ленцергайде.

Український стартер Антон Дудченко провів чудовий перший етап. Використавши лише один запасний патрон, 28-річний спортсмен також показав хорошу швидкість ходом і передав естафету Віталію Мандзину третім, поступившись лише норвежцеві та французу.

Мандзин стрільбу лежачи пройшов ідеально, а ось на стійці був на межі штрафного кола, проте третім запасним патроном уникнув зайвих метрів дистанції. На екваторі гонки збірна України була 7-ю, програючи лідерам в особі норвежців одну хвилину.

Тарас Лесюк на третьому етапі зробив два зайві постріли на лежці, а стійку пройшов чисто й відправив фінішера Дмитра Підручного на дистанцію 8-м, однак відставання від лідерів збільшилося більш ніж у два рази.

Капітан української збірної використав по одному запасному патрону на обох вогневих рубежах і фінішував 8-м, програвши боротьбу за 7-му позицію швейцарцю Гартвегу.

Чемпіонами світу стали норвежці. Цікаво, що брати Бо та компанія вперше в сезоні виграли естафету. Натомість французи, які були найкращими в естафетах на етапах Кубку світу, задовольнилися срібними нагородами.

Бронзовими призерами стали німецькі біатлоністи: Філіп Горн зміг перестріляти шведа Себастьяна Самуельсона на останній стрільбі, що стало ключовим фактором у боротьбі за третій щабель.

Чемпіонат світу 2025. Чоловіча естафета

1. Норвегія (0+4) 1:18:18,1

2. Франція (0+7) +41,9

3. Німеччина (0+10) +1:35,9

...

8. Україна (0+8) +2:49,7

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У неділю, 23 лютого, чемпіонат світу 2025 завершиться гонками з масовим стартом. Жіноча розпочнеться о 14:45 за Києвом, початок чоловічої запланований на 17:05.