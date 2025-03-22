Голменколлен. Жіноча гонка переслідування: Як це було
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У суботу, 22 березня, у норвезькому Голменколлені жіночою гонкою переслідування продовжується завершальний дев'ятий етап Кубку світу з біатлону.
Україну в гонці представляли двоє біатлоністок.
- Голменколлен. Жіноча гонка переслідування
- Лу Жанмонно (Франція, 0+1+0+0) 30:16,9
- Ельвіра Еберг (Швеція, 2+0+0+0) +22,2
- Лена Гекі-Гросс (Швейцарія, 1+0+1+0) +24,2
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31. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0) +2:10,2
44. Олена Городна (Україна, 1+1+2+0) +2:55,8
На цьому ми завершуємо нашу трансляцію. До зустрічі на останніх гонках Кубку світу сезону-2024/2025, які відбудуться завтра, 23 березня.
Юлія Джима фінішувала на 31 позиції, Олена Городна залишилась 44-ю.
Четвертою фінішувала Іда Лієн, Франциска Пройсс усього п'ятою стала, а це означає, що Жанмонно перед останньою гонкою буде лідером у боротьбі за Великий кришталевий глобус.
Другою стає Еберг, бронза – в Гекі-Гросс!
Лу Жанмонно виграє гонку переслідування на останньому етапі Кубку світу!
На останній позначці перед фінішем Ельвіра Еберг , Іда Лін та Лєна Гекі-Грос випереджають Франциску Пройсс.
А Олена Городна вперше чисто відстрілялася і 44 вона вийшла зі стадіону.
Нам показали, як Юлія Джима після третьої стрільби дуже неприємно впала, але четвертий нуль зуміла продемонструвати українка сьогодні! 31 позиція наразі в киянки.
Пройсс та ще кілька біатлоністок йдуть в групі лідерів. Німкені життєво необхідно підійматися якомога вище, щоб не втратити перше місце в загальному заліку Кубку світу!
Лу Жаномнно вже вийшла зі стадіону, а переслідувачки лише прийшли на стрільбу!
Львів'янка 49 позицію посідаю на передостанньому колі.
Городна ще два промахи і значно опуститься українка.
Джима третій нуль демонструє і 21-ю виходить з вогневого рубежу.
Сімон та Пройсс по два рази помилилися на вогневому рубежі, Жанмонно з нулем лідирує перед останньою стрільбою.
Джима другий нуль демонструє і виходить на 26 місце, Городна з одним промахом наразі є 38-ю.
Пройсс та Сімон стріляють чисто і наздоганяють Жанмонно!
Жанмонно одну хибу допустила на другій стрільбі!
Джима чисто відстрілялася та піднялася на 22 місце, Городна один промах допустила та опустилася на 26-те.
Жанмонно чисто відстрілялася, а Пройсс одного разу промахнулася, переслідувачки зменшили відставання від німкені.
Олена Городна та Юлія Джима втратилили кілька позицій на першій контрольній позначці.
Гонка розпочалася
Чоловічий спринт розпочнеться о 16:50 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Голменколлені, яким завершиться сезон-2024/25, триватиме до 23 березня включно.