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Голменколлен. Жіноча гонка переслідування: Як це було

Станіслав Лисак — 22 березня 2025, 16:50
Getty Images
Юлія Джима

У суботу, 22 березня, у норвезькому Голменколлені жіночою гонкою переслідування продовжується завершальний дев'ятий етап Кубку світу з біатлону.

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Україну в гонці представляли двоє біатлоністок.

    Голменколлен. Жіноча гонка переслідування

  1. Лу Жанмонно (Франція, 0+1+0+0)  30:16,9
  2. Ельвіра Еберг (Швеція, 2+0+0+0)  +22,2
  3. Лена Гекі-Гросс (Швейцарія, 1+0+1+0)  +24,2

...
31. Юлія Джима (Україна, 0+0+0+0)  +2:10,2
44. Олена Городна (Україна, 1+1+2+0)  +2:55,8

На цьому ми завершуємо нашу трансляцію. До зустрічі на останніх гонках Кубку світу сезону-2024/2025, які відбудуться завтра, 23 березня.

Юлія Джима фінішувала на 31 позиції, Олена Городна залишилась 44-ю.

Четвертою фінішувала Іда Лієн, Франциска Пройсс усього п'ятою стала, а це означає, що Жанмонно перед останньою гонкою буде лідером у боротьбі за Великий кришталевий глобус.

Другою стає Еберг, бронза – в Гекі-Гросс!

Лу Жанмонно виграє гонку переслідування на останньому етапі Кубку світу!

На останній позначці перед фінішем Ельвіра Еберг , Іда Лін та Лєна Гекі-Грос випереджають Франциску Пройсс.

А Олена Городна вперше чисто відстрілялася і 44 вона вийшла зі стадіону.

Нам показали, як Юлія Джима після третьої стрільби дуже неприємно впала, але четвертий нуль зуміла продемонструвати українка сьогодні! 31 позиція наразі в киянки.

Пройсс та ще кілька біатлоністок йдуть в групі лідерів. Німкені життєво необхідно підійматися якомога вище, щоб не втратити перше місце в загальному заліку Кубку світу!

Лу Жаномнно вже вийшла зі стадіону, а переслідувачки лише прийшли на стрільбу!

Львів'янка 49 позицію посідаю на передостанньому колі.

Городна ще два промахи і значно опуститься українка.

Джима третій нуль демонструє і 21-ю виходить з вогневого рубежу.

Сімон та Пройсс по два рази помилилися на вогневому рубежі, Жанмонно з нулем лідирує перед останньою стрільбою.

Джима другий нуль демонструє і виходить на 26 місце, Городна з одним промахом наразі є 38-ю.

Пройсс та Сімон стріляють чисто і наздоганяють Жанмонно!

Жанмонно одну хибу допустила на другій стрільбі!

Джима чисто відстрілялася та піднялася на 22 місце, Городна один промах допустила та опустилася на 26-те.

Жанмонно чисто відстрілялася, а Пройсс одного разу промахнулася, переслідувачки зменшили відставання від німкені.

Олена Городна та Юлія Джима втратилили кілька позицій на першій контрольній позначці.

Гонка розпочалася

Чоловічий спринт розпочнеться о 16:50 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Голменколлені, яким завершиться сезон-2024/25, триватиме до 23 березня включно.

Кубок світу з біатлону