ЧС-2025. Пройс виграла золото в переслідуванні, Джима фінішувала 22-ю

У межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбулася жіноча гонка переслідування.

Чемпіонкою світу стала Франциска Пройс, яка у спринті здобула срібну нагороду. Вона закрила всі 20 мішеней і здобула впевнену перемогу.

Зазначимо, що для 30-річної німкені це дебютна в кар'єрі особиста перемога на чемпіонатах світу. 10 років тому в Контіолахті-2015 вона вигравала золоту медаль, проте у складі жіночої естафетної четвірки.

Звання віцечемпіонки планети на останньому колі розіграли шведка Ельвіра Еберг та француженка Бреза-Буше. Остання була повільнішою, тож задовольнилася бронзовою медаллю.

Лідерка збірної України Юлія Джима, стартувавши 18-ю, зробила на вогневих рубежах три хиби й фінішувала 22-ю.

Ще одна українка Христина Дмитренко не закрила лише одну мішень і здійснила прорив на 18 позицій вперед, закривши чільну тридцятку.

Чемпіонат світу 2025. Жіноча гонка переслідування

1. Франциска Пройс (Німеччина | 0+0+0+0) 26:58,9

2. Ельвіра Еберг (Швеція | 0+0+0+1) +39,1

3. Жустін Бреза-Буше (Франція | 1+0+1+1) +40,9

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22. Юлія Джима (Україна | 0+1+2+0) +3:02,4

30. Христина Дмитренко (Україна | 1+0+0+0) +3:16,7

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Також сьогодні, 16 лютого, на світовій першості в Ленцергайде відбудеться чоловіча гонка переслідування, в якій Україну представлятимуть троє біатлоністів. Початок о 16:05 за Києвом.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.