Нове-Мєсто. Чоловіча гонка переслідування. Текстова трансляція
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У суботу, 8 березня, в межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто відбудеться чоловіча гонка переслідування.
Україну в гонці представлять троє біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменів за підсумками спринту.
- 35. Дмитро Підручний +1:49
- 38. Віталій Мандзин +1:53
- 57. Антон Дудченко +2:34
Чоловічий персьют розпочнеться о 15:55 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове-Мєсто триватиме до 9 березня включно.