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Нове-Мєсто. Чоловіча гонка переслідування. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 8 березня 2025, 09:50
Getty Images
Нове-Мєсто. Чоловіча гонка переслідування. Текстова трансляція

У суботу, 8 березня, в межах четвертого етапу Кубку світу з біатлону в чеському Нове-Мєсто відбудеться чоловіча гонка переслідування.

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Україну в гонці представлять троє біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменів за підсумками спринту.

  • 35. Дмитро Підручний +1:49
  • 38. Віталій Мандзин +1:53
  • 57. Антон Дудченко +2:34

Чоловічий персьют розпочнеться о 15:55 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове-Мєсто триватиме до 9 березня включно.

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