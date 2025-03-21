Голменколлен. Пройс виграла жіночий спринт, Городна посіла 15 місце

На завершальному етапі Кубку світу, що проходить у норвезькому Голменколлені, 20-річна українська біатлоністка Олега Городна вдруге в кар'єрі забігла до топ-15 в особистій гонці.

Городна стала 15-ю у жіночому спринті в Голменколлені з чистою стрільбою. Юлія Джима також відпрацювала на вогневих рубежах без промахів, проте посіла 23 місце.

Христина Дмитренко стала 59-ю і відібралася до переслідування. А Дарина Чалик та Олександра Меркушина – поза топ-60, для них міжнародний сезон завершено.

Виграла останній спринт сезону Кубка світу німкеня Франциска Пройс, яка на 0,2 секунди випередила француженку Лу Жанмонно. Бронзову нагороду здобула фінка Суві Мінккінен.

Кубок світу. Голменколлен. Чоловічий спринт

1. Франциска Пройс (0+0) 20:57,2

2. Лу Жанмонно (0+0) +0,2

3. Суві Мінккінен (0+0) +21,9

...

15. Олена Городна (0+0) +1:02,3

23. Юлія Джима (0+0) +1:18,0

59. Христина Дмитренко (0+1) +1:54,8

73. Олександра Меркушина (1+1) +2:15,5

80. Дарина Чалик (0+1) +2:31,5

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Жіноча гонка переслідування за підсумками спринту відбудеться у суботу, 22 березня. Початок заплановано на 16:50 за Києвом.

Нагадаємо, у чоловічому спринті перемогу здобув норвежець Йоганнес Бо, а капітан збірної України Дмитро Підручний показав 26-й результат.