Поклюка. Змішана естафета: текстова трансляція
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У неділю, 16 березня, в межах восьмого етапу Кубку світу з біатлону у словенській Поклюці відбудеться змішана естафета.
Напередодні Україна визначила склад на мікст у передостанньому етапі Кубку світу в сезоні.
- 7-1. Олександра Меркушина
- 7-2. Олена Городна
- 7-3. Антон Дудченко
- 7-4. Віталій Мандзин
Початок одинокої змішаної естафети запланований на 15:50 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, що ця гонка є останньою в Поклюці. Останній етап сезону відбудеться в норвезьцому Гольменколлені з 21 по 23 березня.