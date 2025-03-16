Поклюка. Змішана естафета: текстова трансляція

У неділю, 16 березня, в межах восьмого етапу Кубку світу з біатлону у словенській Поклюці відбудеться змішана естафета.

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Напередодні Україна визначила склад на мікст у передостанньому етапі Кубку світу в сезоні.

7-1. Олександра Меркушина

7-2. Олена Городна

7-3. Антон Дудченко

7-4. Віталій Мандзин

Початок одинокої змішаної естафети запланований на 15:50 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, що ця гонка є останньою в Поклюці. Останній етап сезону відбудеться в норвезьцому Гольменколлені з 21 по 23 березня.