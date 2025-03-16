Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП

Поклюка. Змішана естафета: текстова трансляція

Станіслав Лисак — 16 березня 2025, 10:03
Getty Images
Антон Дудченко

У неділю, 16 березня, в межах восьмого етапу Кубку світу з біатлону у словенській Поклюці відбудеться змішана естафета.

Читайте також :
оновлено Біатлон у сезоні 2024/25: календар та результати гонок Кубку світу

Напередодні Україна визначила склад на мікст у передостанньому етапі Кубку світу в сезоні.

  • 7-1. Олександра Меркушина
  • 7-2. Олена Городна
  • 7-3. Антон Дудченко
  • 7-4. Віталій Мандзин

Початок одинокої змішаної естафети запланований на 15:50 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, що ця гонка є останньою в Поклюці. Останній етап сезону відбудеться в норвезьцому Гольменколлені з 21 по 23 березня.

Анастасія Меркушина Антон Дудченко Кубок світу з біатлону Поклюка Олена Городна Віталій Мандзин