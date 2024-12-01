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Контіолахті. Чоловіча естафета. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 1 грудня 2024, 13:25
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Контіолахті. Чоловіча естафета. Текстова трансляція

У неділю, 1 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбудеться чоловіча естафета.

Україну в гонці представлять Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Віталій Мандзин, які виступатимуть під номером 11. Усього у стартовому листі заявлені 22 команди.

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Чоловіча естафета розпочнеться о 14:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Контіолахті триватиме до 8 грудня включно.

Контіолахті Кубок світу з біатлону текстова трансляція