Контіолахті. Чоловіча естафета. Текстова трансляція

У неділю, 1 грудня, в межах першого етапу Кубку світу з біатлону у фінському Контіолахті відбудеться чоловіча естафета.

Україну в гонці представлять Богдан Цимбал, Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Віталій Мандзин, які виступатимуть під номером 11. Усього у стартовому листі заявлені 22 команди.

Чоловіча естафета розпочнеться о 14:45 за київським часом. Чемпіон проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Контіолахті триватиме до 8 грудня включно.