ЧС-2025. Чоловічий масстарт. Текстова трансляція

У неділю, 23 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться чоловічий масстарт, який закриє програму світової першості.

Україну в гонці представлять двоє біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлені 30 найкращих спортсменок планети.

16. Дмитро Підручний

25. Віталій Мандзин

Чоловічий масстарт розпочнеться о 17:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Напередодні цієї гонки також відбудеться масстарт серед жінок, який стане передостаннім заїздом в нинішньому чемпіонаті світу 2025 з біатлону.