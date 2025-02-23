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ЧС-2025. Чоловічий масстарт. Текстова трансляція

Станіслав Лисак — 23 лютого 2025, 13:04
Getty Images
Віталій Мандзин

У неділю, 23 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться чоловічий масстарт, який закриє програму світової першості.

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Україну в гонці представлять двоє біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлені 30 найкращих спортсменок планети.

  • 16. Дмитро Підручний
  • 25. Віталій Мандзин

Чоловічий масстарт розпочнеться о 17:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Напередодні цієї гонки також відбудеться масстарт серед жінок, який стане передостаннім заїздом в нинішньому чемпіонаті світу 2025 з біатлону.

Дмитро Підручний Віталій Мандзин Чемпіонат світу з біатлону-2025