Антгольц. Чоловіча гонка переслідування. Текстова трансляція
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
У неділю, 26 січня, чоловічою гонкою переслідування в італійському Антгольці завершиться шостий етап Кубку світу з біатлону.
Україну в гонці представлять два біатлоністи. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменів за підсумками спринту.
- 5. Дмитро Підручний +0:22
- 36. Антон Дудченко +1:38
Чоловічий персьют розпочнеться о 14:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Нагадаємо, з 12 по 23 лютого у швейцарському Ленцергайде відбудеться головний старт сезону-2024/25 – чемпіонат світу.