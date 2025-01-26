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Антгольц. Чоловіча гонка переслідування. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 26 січня 2025, 10:23
biathlon.com.ua/Dmytro Yevenko
Антгольц. Чоловіча гонка переслідування. Текстова трансляція

У неділю, 26 січня, чоловічою гонкою переслідування в італійському Антгольці завершиться шостий етап Кубку світу з біатлону.

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Україну в гонці представлять два біатлоністи. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменів за підсумками спринту.

  • 5. Дмитро Підручний +0:22
  • 36. Антон Дудченко +1:38

Чоловічий персьют розпочнеться о 14:00 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, з 12 по 23 лютого у швейцарському Ленцергайде відбудеться головний старт сезону-2024/25 – чемпіонат світу.

Антгольц Антон Дудченко Кубок світу з біатлону Дмитро Підручний текстова трансляція