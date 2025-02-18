ЧС-2025. Жіноча індивідуальна гонка: онлайн-трансляція

У вівторок, 18 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться жіноча індивідуальна гонка.

Україну в гонці представлять чотири біатлоністки. Першою серед українок стартуватиме Анастасія Меркушина, далі свою гонку розпочне Юлія Джима, Христина Дмитренко вийде на старт третьою, а останньою серед українських біатлоністок буде виходити на трасу Олена Городна.

7. Анастасія Меркушина

32. Юлія Джима

49. Христина Дмитренко

53. Олена Городна

Жіноча індивідуальна гонка розпочнеться о 16:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію заїзду.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.