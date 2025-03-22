Голменколлен. Чоловіча гонка переслідування: Як це було

У суботу, 22 березня, у норвезькому Голменколлені чоловічою гонкою переслідування продовжується завершальний дев'ятий етап Кубку світу з біатлону.

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Україну в гонці представляли двоє біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 60 спортсменів, які найкраще себе проявили у спринті.

26. Дмитро Підручний +1:54

44. Антон Дудченко +2:20

54. Віталій Мандзин DNS (не вийде на старт)

На цьому ми завершуємо нашу трансляцію, зустрінемося на жіночій гонці переслідування, яка відбудеться о 16:50. Дмитро Підручний класно відпрацював на останньому колі та піднявся на 27 місце, Антон Дудченко фінішував 31-м. Бо став другим, трійку замкнув Кантен Фійон-Має, італієць Жакомель фінішував четвертим. Стурла Легрейд фінішує з прапором, здобуває золото та виграє не лише малий кришталевий глобус, а також і великий! Підручний двічі промахнувся, а Антон Дудченко чисто стріляє 30 та 28 місця на виході з вогневого рубежу в українців відповідно. Бо зазнав одного промаху, Легрейд стріляє чисто і йде до перемоги. Бо перед останньою стрільбою наздогнав Легрейда і разом будуть на стрільбі норвежці. Антон Дудченко останнім пострілом схибив, але піднявся на 39 сходинку. Дмитро Підручний, на жаль, дві хиби допустив і опустився на 19 позицію. Легрейд та Бо чисто стріляють та продовжують лідирувати в гонці переслідування. Дудченко одну хибу допустив і опустився на 41 місце. Підручний другий нуль вибиває і 16 стає, відігравши 7 секунд у лідера. Бо знову один промах допустив і Стурла Легрейд виходить на перше місце! Перед другим вогневим рубежем Підручний відстає від Бо 1 хвилину 49 секунд. Дудченко також нуль демонструє на першій лежці, уже в топ-40 піднявся українець. Підручний чисто відстрілявся і піднявся на 18 сходинку. Йоганнес Бо перший виходить з першої стрільби, ще троє його земляків йдуть позаду. Антон Дудченко теж трохи відіграв позицій перед вогневим рубежем. До першої контрольної позначки дістався Дмитро Підручний, який зумів одну позицію відіграти, відставання від лідера складає 1 хвилину 55 секунд. Гонка розпочалася

Нагадаємо, етап Кубку світу в Голменколлені, яким завершиться сезон-2024/25, триватиме до 23 березня включно.