Голменколлен. Жіночий масстарт. Текстова трансляція
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У неділю, 23 березня, в норвезькому Голменколлені жіночим масстартом завершуватиметься останній етап сезону-2024/25 Кубку світу з біатлону.
Україну в гонці представить лідерка Юлія Джима. Усього у стартовому листі заявлені 30 спортсменів.
Початок жіночого масстарту запланований на 14:15 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.
Зазначимо, що Лу Жанмонно та Франциска Пройсс змагатимуться за право виграти Великий кришталевий глобус цього сезону.
Нагадаємо, що раніше визначився володар чоловічого Великого кришталевого глобусу. Стурла Легрейд виграв за одну гонку дві нагороди, відібравши їх у Йоганнеса Бо.