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ЧС-2025. Жіноча гонка переслідування. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 16 лютого 2025, 09:20
Getty Images
ЧС-2025. Жіноча гонка переслідування. Текстова трансляція

У неділю, 16 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться жіноча гонка переслідування.

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Україну в гонці представлять дві біатлоністки. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменок за підсумками спринту.

  • 18. Юлія Джима +1:00
  • 48. Христина Дмитренко +2:28

Жіночий персьют розпочнеться о 13:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.

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