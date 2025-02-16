ЧС-2025. Жіноча гонка переслідування. Текстова трансляція

У неділю, 16 лютого, в межах чемпіонату світу 2025 з біатлону у швейцарському Ленцергайде відбудеться жіноча гонка переслідування.

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Україну в гонці представлять дві біатлоністки. Усього у стартовому листі заявлено 60 кращих спортсменок за підсумками спринту.

18. Юлія Джима +1:00

48. Христина Дмитренко +2:28

Жіночий персьют розпочнеться о 13:05 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, чемпіонат світу 2025 з біатлону триватиме до 23 лютого включно. Під час змагань розігрується 12 комплектів нагород.