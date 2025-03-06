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Нове Место. Чоловічий спринт. Текстова трансляція

Денис Шаховець — 6 березня 2025, 13:45
Getty Images
Нове Место. Чоловічий спринт. Текстова трансляція

У четвер, 6 березня, в межах сьомого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место-на-Мораве відбудеться чоловічий спринт.

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Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 98 спортсменів.

  • 10. Антон Дудченко
  • 16. Віталій Мандзин
  • 55. Артем Тищенко
  • 66. Дмитро Підручний

Чоловічий спринт розпочнеться о 19:40 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове Место триватиме до 9 березня включно.

Антон Дудченко Кубок світу з біатлону Нове Место Дмитро Підручний Артем Тищенко Віталій Мандзин текстова трансляція