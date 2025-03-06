Нове Место. Чоловічий спринт. Текстова трансляція

У четвер, 6 березня, в межах сьомого етапу Кубку світу з біатлону у чеському Нове-Место-на-Мораве відбудеться чоловічий спринт.

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Україну в гонці представлять четверо біатлоністів. Усього у стартовому листі заявлено 98 спортсменів.

10. Антон Дудченко

16. Віталій Мандзин

55. Артем Тищенко

66. Дмитро Підручний

Чоловічий спринт розпочнеться о 19:40 за київським часом. "Чемпіон" проведе текстову трансляцію гонки.

Нагадаємо, етап Кубку світу в Нове Место триватиме до 9 березня включно.